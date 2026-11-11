Resumen: La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía recuperó en el sector Puerto Nus, en Maceo, Antioquia, una motocicleta Suzuki GN 125 avaluada en 8 millones de pesos que presentaba un requerimiento por hurto. El automotor quedó a disposición de la Fiscalía 128 Local de Apartadó.

Recuperan en Maceo una motocicleta Suzuki avaluada en $8 millones que tenía requerimiento por hurto

Una motocicleta marca Suzuki, línea GN 125 y de color multicolor, avaluada en 8 millones de pesos, fue recuperada por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el sector Puerto Nus, en la vía Cisneros–Puerto Berrío, en el municipio de Maceo, en el suroeste de Antioquia. El automotor presentaba un requerimiento por el delito de hurto, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

El procedimiento se adelantó el martes 10 de noviembre de 2026, durante actividades de registro y verificación de antecedentes en ese sector. Al verificar la motocicleta, los uniformados establecieron que tenía un requerimiento vigente por hurto.

El vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía 128 Local de Apartadó para el respectivo trámite judicial.

Lea también: Recuperan en Caucasia una motocicleta Suzuki avaluada en $12 millones que registraba antecedente

Lea también: Capturan a un hombre en la vereda Los Naranjos de Santa Bárbara con bazuco y marihuana