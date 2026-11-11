Resumen: Un hombre fue capturado en Puerto Triunfo con una carabina y 253 cartuchos calibre 22. El operativo se hizo en un control de registro en la vía Santuario-Caño Alegre, sector Ojo de Río. El capturado, el arma y la munición quedaron a disposición de la Fiscalía 24 Seccional de Puerto Triunfo.

Capturan a un hombre con una carabina y 253 cartuchos en vía de Puerto Triunfo

Un hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional en Puerto Triunfo, Antioquia, después de que le hallaran una carabina y 253 cartuchos calibre 22 durante un control de registro a personas y vehículos, según el reporte entregado por la institución.

El procedimiento se llevó a cabo el martes 10 de noviembre de 2026 en el sector Ojo de Río, en la vía Santuario–Caño Alegre, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron una camioneta en la que se movilizaba el hombre.

Durante la inspección al vehículo, las autoridades encontraron el arma de fuego y la munición, por lo que el hombre fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, el delito señalado en el boletín y tipificado en el artículo 365 del Código Penal colombiano.

El capturado, la carabina y los 253 cartuchos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 24 Seccional de Puerto Triunfo, que adelantará el proceso judicial correspondiente.

El hombre deberá comparecer ante un juez de control de garantías, que definirá su situación jurídica. Mientras el proceso avanza, se le respetan todas sus garantías y su presunción de inocencia.