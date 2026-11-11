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    • Desde Cisneros piden la libertad de Nancy Gómez, primera dama de Uribia

    Nancy Gómez es oriunda de Cisneros, confirmó su esposo; desde Antioquia llegan mensajes de solidaridad y el clamor por su liberación en Uribia.

    Publicado por: SoloDuque

    Desde Cisneros piden la libertad de Nancy Gómez, primera dama de Uribia
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    Desde Cisneros piden la libertad de Nancy Gómez, primera dama de Uribia

    Resumen: Nancy Gómez, gestora social de Uribia (La Guajira) y esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago, fue secuestrada este miércoles al salir del gimnasio. Oriunda de Cisneros, como confirmó su esposo, desde Antioquia la comunidad pide por su liberación. El Gobierno mantiene un plan candado en la frontera y hay una recompensa de 300 millones de pesos por información.

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    Minuto30.com .- El secuestro de Nancy Gómez, primera dama y gestora social de Uribia, en La Guajira, también duele en Antioquia. La joven, de 43 años, es oriunda de Cisneros, como lo confirmó su esposo, y desde ese municipio antioqueño llegan mensajes de solidaridad y un mismo clamor: que la dejen regresar sana y salva con los suyos.

    «Cisneros y Antioquia también exige la liberación de esta noble, trabajadora y soñadora mujer», dice uno de los mensajes que circulan en redes sociales desde ese municipio, que ya suma cientos de reacciones y oraciones por ella y de apoyo a sus familiares, tanto a los que están en La Guajira como a los que permanecen en tierra paisa.

    El relato de su hermana

    De acuerdo con lo que su hermana, Luz Adriana Gómez, le contó a Telemedellín, las dos nacieron en Cisneros y hace unos años migraron con parte de la familia hacia La Guajira. Luz Adriana estaba con Nancy minutos antes del plagio: «Nosotros íbamos saliendo del gimnasio, porque normalmente siempre íbamos de 5 a 6 de la mañana. Y cuando íbamos saliendo, un carro con hombres armados y se la llevaron».

    Entre la incertidumbre, la hermana de la primera dama hizo un ruego: «Que hagan todo lo posible para que ella regrese a la casa. Y al menos que no le vaya a pasar nada, que respeten su vida, su integridad».

    El caso

    Nancy Gómez, psicóloga y esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, fue secuestrada a las 6:10 de la mañana de este miércoles cuando salía del gimnasio. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue total de la Fuerza Pública y un plan candado para impedir que la trasladen hacia Venezuela, mientras la Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicarla.

    El mandatario, que se encontraba en Medellín al momento de los hechos y viajó de inmediato a su municipio para acompañar a sus dos hijos, de 21 y 13 años, reveló que su esposa había recibido amenazas desde hacía más de un año, ya puestas en conocimiento de la Fiscalía: «Le escribieron que dejara de estar haciendo bulla, que la próxima iba a ser ella, o uno de mis hijos».

    Mientras la Fuerza Pública mantiene los operativos por tierra y aire en La Guajira, en Cisneros la familia y la comunidad siguen a la espera de la noticia que todos anhelan: que Nancy vuelva a casa.

    Lea también: Alcalde de Uribia confirma el secuestro de su esposa y pide ayuda: «Nuestra prioridad es proteger su vida»

    También te puede interesar: De la Espriella ordenó despliegue total para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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