Resumen: Un hombre fue capturado en el sector La Aldea de San Jerónimo, en la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia, con 10.000 gramos de marihuana durante actividades de registro y control de la Seccional de Tránsito y Transporte. El capturado y la sustancia quedaron a disposición de la Fiscalía 50 Local URI Centro de Medellín.

Capturan a un hombre con 10.000 gramos de marihuana en San Jerónimo

En el sector La Aldea de San Jerónimo, en la vía que comunica a Medellín con Santa Fe de Antioquia, las autoridades capturaron el martes 10 de noviembre de 2026 a un hombre que, según el reporte preliminar, transportaba 10.000 gramos de marihuana.

De acuerdo con la información conocida, el procedimiento se dio durante actividades de registro y control adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte en esa vía del occidente antioqueño.

Durante el registro, los uniformados hallaron la sustancia, equivalente a 10 kilogramos de marihuana, que, según el reporte, era transportada por el capturado.

El hombre y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 50 Local URI Centro de Medellín, que adelantará el proceso judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La captura no equivale a una condena. El hombre deberá ser presentado ante un juez, que definirá su situación jurídica; hasta tanto, conserva la presunción de inocencia. El reporte no entrega el nombre, la edad ni los antecedentes del capturado.

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