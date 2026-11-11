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    • Capturan a un hombre con 10.000 gramos de marihuana en San Jerónimo

    Un hombre fue capturado en el sector La Aldea de San Jerónimo con 10.000 gramos de marihuana durante un control en la vía a Santa Fe de Antioquia.

    Publicado por: SoloDuque

    Capturan a un hombre con 10.000 gramos de marihuana en San Jerónimo
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    Capturan a un hombre con 10.000 gramos de marihuana en San Jerónimo

    Resumen: Un hombre fue capturado en el sector La Aldea de San Jerónimo, en la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia, con 10.000 gramos de marihuana durante actividades de registro y control de la Seccional de Tránsito y Transporte. El capturado y la sustancia quedaron a disposición de la Fiscalía 50 Local URI Centro de Medellín.

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    En el sector La Aldea de San Jerónimo, en la vía que comunica a Medellín con Santa Fe de Antioquia, las autoridades capturaron el martes 10 de noviembre de 2026 a un hombre que, según el reporte preliminar, transportaba 10.000 gramos de marihuana.

    De acuerdo con la información conocida, el procedimiento se dio durante actividades de registro y control adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte en esa vía del occidente antioqueño.

    Durante el registro, los uniformados hallaron la sustancia, equivalente a 10 kilogramos de marihuana, que, según el reporte, era transportada por el capturado.

    El hombre y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 50 Local URI Centro de Medellín, que adelantará el proceso judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    La captura no equivale a una condena. El hombre deberá ser presentado ante un juez, que definirá su situación jurídica; hasta tanto, conserva la presunción de inocencia. El reporte no entrega el nombre, la edad ni los antecedentes del capturado.

    Lea también: Capturan a un hombre en la vereda Los Naranjos de Santa Bárbara con bazuco y marihuana

    También te puede interesar: Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en San Jerónimo dejarían un muerto y un capturado

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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