¡Eran familiares! Se conoció la identidad de las víctimas del derrumbe en la Medellín-Bogotá

En las últimas horas se dio a conocer la identidad de las víctimas del derrumbe que se presentó en la mañana de este sábado 12 de diciembre, sobre la autopista Medellín-Bogotá, vereda El Silencio, de San Luis.

Se conoció que las víctimas eran familiares, un hombre de 60 años -Manuel C. Q.- y su sobrino de 7 años -Juan Diego C. C.-, quienes fallecieron producto de la tragedia.

Asimismo, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia -Dagran- informó que entre la personas heridas están la mamá y la abuela del menor fallecido y un conductor que transitaba por la zona.

En horas de la tarde de este sábado, el Dagran detalló que: “Luego de que geólogos revisaran la zona se determinó que hay material inestable que aún no ha caído. Se evacuarán cerca de 30 personas para evitar un nuevo desastre.”.

