Gobernador (e) de Antioquia ya es paciente NO COVID

Luis Fernando Suárez Vélez, Gobernador (e) de Antioquia, informó que ya es paciente NO COVID.

Explicó el funcionario que eso significa que ya no transmite la enfermedad, algo que celebró con un emotivo mensaje en la red social Twitter.

Buenos días. He sido declarado ya paciente NO COVID. Esto quiere decir que no transmito la enfermedad. A todos gracias por su buena energía. Y a cuidarnos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para contener el virus. pic.twitter.com/TkCDRMvcw2

— Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) August 3, 2020