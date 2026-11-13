Foto: Redes Sociales

Resumen: El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó con 12 partidos de suspensión, el máximo previsto, a Jesús Owono, arquero del FC Andorra, por su entrada a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que falleció al día siguiente del choque. La resolución se basó en el acta arbitral y es independiente de la investigación policial. Además, el partido suspendido quedó con el marcador 2-2 y no se reanudará.

12 partidos de suspensión para Jesús Owono por la entrada que le costó la vida a Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este viernes con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, arquero ecuatoguineano del FC Andorra, por la dura entrada que le propinó al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, quien falleció al día siguiente del choque. Se trata de la sanción máxima prevista en el reglamento disciplinario español.

La decisión se conoció en la noche de este viernes, once días después del partido que enfrentó al Tenerife y al Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el pasado 2 de noviembre. Owono fue expulsado con roja directa en los minutos finales, tras impactar a De Miguel cuando el balón estaba en disputa.

¿Por qué la sanción máxima?

El Comité consideró que los hechos «son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión».

Ese artículo castiga «producirse de manera violenta hacia un adversario, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves», con suspensiones de entre cuatro y doce partidos. La resolución se apoyó en el acta del árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, quien consignó que Owono fue expulsado por «impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa», y que De Miguel tuvo que ser atendido sobre el césped y retirado en camilla.

Además de la suspensión, el organismo impuso al jugador las multas accesorias contempladas en el artículo 52 del mismo código. La RFEF aclaró que la resolución corresponde exclusivamente al ámbito disciplinario deportivo y es independiente de las diligencias que adelanta la Policía Nacional, bajo supervisión judicial, por tratarse de una muerte no natural.

El partido quedó 2-2 y no se reanudará

El encuentro fue suspendido en el tiempo de adición, con marcador 2-2, después de que los capitanes y delegados de ambos equipos comunicaran que no estaban en disposición anímica de continuar. Esta semana la RFEF dio por finalizado el partido con ese resultado, al considerar que era el curso de acción más respetuoso evitar reanudar el juego desde el momento exacto en que ocurrió la tragedia.

«Los días más difíciles de mi vida»

De Miguel, de 30 años, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció en la mañana del martes 3 de noviembre. Su muerte conmocionó al fútbol español: la jornada siguiente se homenajeó al delantero en todos los campos del país y se han multiplicado las acciones solidarias para ayudar a su familia.

Owono, de 25 años, permanece apartado de la plantilla andorrana por decisión propia. El guardameta reconoció que vive «los días más difíciles de mi vida», mientras su entrenador, Carles Manso, aseguró que el club está a su lado y le dará todo el espacio necesario para decidir si quiere volver a jugar y cuándo se siente preparado.

La competición se reanuda este fin de semana para ambos equipos: el Andorra visitará al Almería este sábado y el Tenerife recibirá al Ceuta el domingo, en su primer partido en casa desde el fallecimiento de su compañero.

Lea también: ¡Luto en el fútbol! Murió Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras choque con el arquero del Andorra

Lea también: Autopsia de Jesús de Miguel: primeros resultados apuntan a un traumatismo torácico accidental

También te puede interesar: «No soy Jesús Owono»: futbolista denuncia amenazas y racismo por una confusión de apellido