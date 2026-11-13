¡Vamos, Yuberjen! El boxeador colombiano va este sábado por su primer título mundial

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Resumen: - Yuberjen Martínez peleará este sábado contra Anthony Olascuaga por el título mundial mosca de la OMB en Carson, California. - El colombiano, medallista de plata en Río 2016, llega invicto con 7 victorias por nocaut y la asesoría de 'Nacho' Beristáin. - La pelea será a las 8:00 p.m. hora colombiana y se podrá ver por ESPN Knockout.

El boxeo colombiano vivirá una noche histórica este sábado 14 de noviembre. El pugilista Yuberjen Martínez se enfrentará al estadounidense Anthony Olascuaga por el título mundial de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una pelea que marcará la primera oportunidad mundialista absoluta en la carrera profesional del colombiano.

El combate se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, como parte de una cartelera de siete enfrentamientos encabezada por el choque entre Pacheco y Fulghum. La pelea del colombiano está programada desde las 8:00 de la noche, hora de Colombia, y se podrá ver por ESPN Knockout.

Martínez, de 35 años y nacido en Turbo, Antioquia, llega invicto a este compromiso con un registro de siete victorias en igual número de presentaciones como profesional, todas conseguidas antes del límite. Enfrente tendrá a un rival que ya sabe lo que es ser campeón del mundo: Olascuaga cuenta con 12 victorias y una sola derrota, y defenderá su cinturón ante el colombiano.

El propio Yuberjen ha contado que en algún momento de su carrera llegó a pensar en el retiro. Hoy, en cambio, está a una sola pelea de tocar la gloria del boxeo profesional.

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Para esta pelea, la más importante de su vida, el colombiano puso su preparación en manos de un técnico de leyenda: el mexicano Ignacio ‘Nacho’ Beristáin aceptó dirigir su entrenamiento y estará en su esquina durante el combate del 14 de noviembre. Su experiencia y exigencia serán parte del equipo con el que Martínez intentará dar el paso definitivo hacia un campeonato del orbe.

El último gran resultado del antioqueño llegó en mayo de este año, cuando viajó a Panamá para enfrentar al local Ángel Bethancourt. En aquella oportunidad consiguió el triunfo por nocaut en el octavo asalto y conquistó el título latino de peso mosca de la OMB, resultado que lo acercó a la posibilidad de disputar el campeonato absoluto.

De vender chorizos a la gloria olímpica

La historia de Yuberjen Martínez está marcada por la perseverancia. Nacido en Turbo, creció en medio de dificultades económicas y tuvo que combinar sus primeros pasos en el boxeo con diferentes trabajos para ayudar a su familia: vendió chorizos, arepas y mangos, lavó motos, reparó bicicletas y trabajó en fincas bananeras.

Su llegada al deporte tampoco fue sencilla. En su primera experiencia sobre el cuadrilátero recibió tantos golpes que decidió quitarse los guantes y asegurar que el boxeo no era para él. Sin embargo, al día siguiente volvió a intentarlo y encontró en esa disciplina el camino que terminaría cambiándole la vida.

Su carrera amateur lo llevó a representar a Colombia en importantes competencias internacionales. El momento más destacado llegó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando alcanzó la final de la categoría minimosca y se quedó con la medalla de plata después de enfrentar al uzbeko Hasanboy Dusmatov.

Posteriormente consiguió medallas en campeonatos mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Sudamericanos y Juegos Panamericanos. También representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

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El 29 de julio de 2022 comenzó su recorrido profesional con una victoria por nocaut frente al venezolano Yeison Hernández, en Barranquilla. Desde entonces ha mantenido el invicto y ha conquistado títulos latinos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

Este sábado, todo un país estará pendiente del ring de Carson. Si consigue la victoria, Yuberjen Martínez se convertirá en campeón mundial de peso mosca de la OMB y escribirá una de las páginas más grandes del boxeo colombiano en los últimos años.