Autopsia de Jesús de Miguel: primeros resultados apuntan a un traumatismo torácico accidental

Resumen: La autopsia preliminar de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, apunta a un traumatismo torácico de carácter accidental como posible causa de su muerte. El informe, ya en manos de la jueza, aún espera los análisis toxicológicos y de laboratorio. La investigación también examina la asistencia sanitaria que recibió en el estadio. Mientras, Jesús Owono publicó una sentida carta y este jueves el futbolista recibe su último adiós en Navahermosa (Toledo).

Los primeros resultados de la autopsia de Jesús de Miguel Alameda, el delantero del CD Tenerife que falleció el martes a los 30 años tras el fuerte choque sufrido en pleno partido contra el FC Andorra, apuntan a un «traumatismo torácico de carácter accidental» como posible causa de su muerte, según el informe preliminar elaborado por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.

El documento fue entregado este miércoles a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, encargada de investigar lo sucedido el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De acuerdo con esas primeras conclusiones forenses, el traumatismo sufrido por el jugador es compatible con la causa de su fallecimiento. Sin embargo, se trata todavía de resultados preliminares: las conclusiones definitivas quedan pendientes de los análisis toxicológicos, de laboratorio y del resto de pruebas practicadas durante la autopsia.

También serán examinadas las exploraciones médicas y el TAC que se le realizaron al futbolista durante su ingreso en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde murió el martes 3 de noviembre a las 8:00 de la mañana, tras permanecer varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La investigación judicial sigue abierta

El fatal incidente ocurrió en los minutos finales del partido entre el Tenerife y el Andorra, cuando el portero Jesús Owono salió varios metros de su área para cortar un contraataque y golpeó con su rodilla el pecho del delantero. De Miguel cayó desplomado sobre el césped, sufrió una parada cardiorrespiratoria y recuperó el pulso gracias a las maniobras de reanimación practicadas dentro de la ambulancia, pero su estado empeoró durante la madrugada hasta el desenlace fatal. El acta arbitral recogió que el guardameta empleó «una fuerza excesiva» en la jugada, por lo que fue expulsado, y el partido quedó suspendido de manera definitiva cuando el marcador estaba 2-2.

La investigación, en la que participa el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, no se limita al momento del impacto: también analiza la asistencia sanitaria que recibió el futbolista sobre el terreno de juego y su posterior traslado en ambulancia, con el objetivo de reconstruir todo lo ocurrido desde el choque hasta su fallecimiento y determinar las circunstancias exactas de la tragedia.

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«Están siendo los días más difíciles de mi vida»: la carta de Owono

Mientras avanza la investigación, Jesús Owono rompió su silencio a través de una carta difundida este miércoles por el FC Andorra, en la que reconoció que atraviesa uno de los momentos más duros de su vida.

«Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían», expresó el guardameta ecuatoguineano, de 25 años.

El portero también se refirió a las posibles consecuencias de lo ocurrido y aseguró estar dispuesto a afrontar lo que venga: «Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús».

Se trata de la primera declaración pública del portero tras la tragedia. Días antes, el propio FC Andorra había desmentido un supuesto comunicado de disculpas atribuido a Owono que se volvió viral en redes sociales y que resultó falso, pues fue publicado por una cuenta de seguidores.

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El último adiós

Jesús de Miguel recibirá este jueves su último adiós en Navahermosa (Toledo), la localidad de la que procede su familia y a la que fueron trasladados sus restos mortales tras la autorización judicial. La familia pidió respeto e intimidad en estos momentos. El delantero, conocido cariñosamente como «Demi», era padre de una niña de apenas un año, Carla, fruto de su relación con su pareja, María.

En medio del dolor, cobró un significado especialmente conmovedor la carta que su hermana Marta le dedicó el pasado 21 de septiembre, con motivo de su cumpleaños número 30, apenas seis semanas antes de la tragedia: «No he podido tener más suerte de tenerte como hermano mayor. Orgullosa de todo lo que consigues día a día. Eres el claro ejemplo de disciplina y constancia, porque sí, los sueños se cumplen. Te quiero con todo mi corazón».

De Miguel llevaba poco más de una temporada en el conjunto chicharrero, al que llegó en el verano de 2025 procedente del Castellón. El CD Tenerife decretó seis días de luto oficial y organizó un homenaje para este sábado a las 18:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde los aficionados podrán despedirse del futbolista. A las puertas del escenario, cientos de seguidores han improvisado un altar con flores, velas y mensajes de cariño, y en distintos estadios de España se han guardado emotivos minutos de silencio en su memoria.