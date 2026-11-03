¡Luto en el fútbol! Murió Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras choque con el arquero del Andorra

El fútbol español amaneció de luto este martes. El CD Tenerife confirmó el fallecimiento de su delantero Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, quien no logró superar las consecuencias del fuerte choque que sufrió este lunes frente al arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el partido de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda», anunció el club canario en un comunicado. «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace».

La familia del futbolista, en medio del dolor, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió «de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos». De Miguel, conocido cariñosamente como «Demi», era padre de una niña de apenas un año.

Del choque del lunes al desenlace de esta madrugada

Como lo había contado Minuto30, el delantero quedó inconsciente sobre el césped tras el impacto con Owono, quien salió varios metros de su área para cortar un contraataque y golpeó con su rodilla el pecho del tinerfeño cuando el marcador estaba 2-2 en los minutos finales. El guardameta fue expulsado por «impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva», según el acta arbitral, y el partido quedó suspendido de manera definitiva.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y recuperó el pulso gracias a las maniobras de reanimación practicadas por los servicios sanitarios dentro de la ambulancia. Ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía «estable, dentro de la gravedad». Sin embargo, en la madrugada del martes el club informó que su situación médica había «empeorado neurológicamente» y, a las 8:00 de la mañana, se confirmó el peor desenlace.

Los jugadores del Tenerife se acercaron durante la mañana al hospital para despedir a su compañero y arropar a su familia. El delantero, de 30 años, llevaba poco más de una temporada en el conjunto chicharrero, al que llegó en el verano de 2025 procedente del Castellón.

Lea también: «Estable, dentro de la gravedad»: jugador del Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno partido

«Lo siento con toda mi alma»: el fútbol se vuelca con el Tenerife

Una de las reacciones más sentidas fue la de Gerard Piqué, presidente del FC Andorra, el club rival en el partido en el que ocurrió la tragedia. «Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús», escribió el exfutbolista en sus redes sociales. Según medios españoles, Piqué se habría acercado al hospital al que fue trasladado el delantero tras el suceso. El club andorrano, por su parte, se dijo «con el corazón roto y devastados» al enviar su pésame a la familia, los compañeros y al CD Tenerife.

Las condolencias se sucedieron durante toda la mañana. El Real Madrid guardó un minuto de silencio en su entrenamiento en Valdebebas; Barcelona, Atlético de Madrid, Getafe, Villarreal, Celta, Real Sociedad, Alavés y hasta la UD Las Palmas, eterno rival del Tenerife, expresaron su dolor. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, habló de «una pérdida irreparable», y la Federación Española aseguró que «el fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel».

La RFEF decidió suspender los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina previstos para este martes, y su presidente, Rafael Louzán, justificó la medida: «El fútbol tiene que estar a su lado y no puede estar jugándose un partido al mismo tiempo que estamos velando a nuestro compañero Jesús». La UEFA, además, anunció un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones esta semana. El Espanyol aplazó la presentación de su nuevo entrenador, Eder Sarabia, y el Granada, próximo rival del Tenerife, recibió la noticia «con enorme tristeza», en un partido del próximo sábado que todo hace indicar que será aplazado.

También hubo mensajes de figuras del deporte. Pedri, canterano nacido en Tenerife, escribió que estaba «en shock por la peor de las noticias»; Lamine Yamal publicó un «DEP»; Rafa Nadal lamentó «qué pena tan grande» y envió «un abrazo muy fuerte» a la familia y a todo el club. El delantero colombiano Luis Suárez también se sumó al pésame: «Descansa en paz, fuerza a toda su familia y a todos los aficionados».

Owono, entre el dolor y los ataques

El arquero del Andorra, Jesús Owono, quien protagonizó la acción, fue visto llorando y rezando en el vestuario tras el partido. A su salida del terreno de juego recibió gritos de «asesino» desde las gradas y, en las últimas horas, insultos y mensajes de odio en sus redes sociales, por lo que decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, según reportaron medios españoles.

La muerte de Jesús de Miguel se suma a la lista de tragedias que han golpeado al fútbol español en la cancha, entre ellas las de Antonio Puerta, del Sevilla, y Dani Jarque, del Espanyol, casos que toda la afición ibérica recordó este martes al despedir al delantero del Tenerife.

También te puede interesar: Norte Baja para los hinchas de Nacional: así será el ingreso al Montanini en el duelo con Bucaramanga