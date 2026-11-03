«No soy Jesús Owono»: futbolista denuncia amenazas y racismo por una confusión de apellido

Resumen: Michel Owono, futbolista del CF Can Vidalet, denunció amenazas e insultos racistas de personas que lo confunden con Jesús Owono, arquero del FC Andorra. Aclaró que no tiene relación con lo sucedido a Jesús de Miguel, expresó condolencias a su familia y pidió detener el acoso y la discriminación.

Una confusión de apellido terminó convirtiendo a un futbolista ajeno a la tragedia del Tenerife en blanco de amenazas e insultos racistas. Michel Owono, jugador del CF Can Vidalet, denunció que está recibiendo mensajes de odio de personas que lo confunden con Jesús Owono, el arquero del FC Andorra que disputó el balón con Jesús de Miguel antes de que el delantero sufriera el grave episodio que precedió a su muerte.

El pronunciamiento fue compartido este martes 3 de noviembre, cuando el fútbol español conoció el fallecimiento del atacante del CD Tenerife. Michel expresó sus condolencias a la familia y al entorno del jugador, pero también tuvo que hacer una aclaración sobre su propia identidad: él no es el guardameta del Andorra y no tiene relación con lo sucedido en aquel encuentro.

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Foto: Redes Sociales

«No soy Jesús Owono»: la aclaración frente al acoso

En el comunicado publicado en sus redes sociales, Michel explicó que el apellido compartido ha llevado a algunas personas a dirigirle mensajes que no corresponden a su identidad ni a su participación deportiva. Según su denuncia, esa confusión ha estado acompañada de amenazas, insultos y expresiones racistas que lo han afectado profundamente.

«No soy Jesús Owono y no tengo ninguna relación con lo sucedido», escribió el futbolista. Su mensaje deja una diferencia clara entre dos personas distintas: Michel pertenece al CF Can Vidalet, mientras que Jesús es el arquero del FC Andorra. Compartir apellido no los convierte en la misma persona ni vincula a Michel con la acción del partido.

La publicación está encabezada por un mensaje de duelo y una cinta negra. Antes de referirse a los ataques que ha recibido, el jugador envió su apoyo a los seres queridos de Jesús de Miguel y a quienes lo acompañaban en su carrera. De ese modo, su aclaración sobre las amenazas apareció junto a una expresión de solidaridad por el fallecimiento del delantero.

Una denuncia contra el racismo y la intimidación

Michel condenó los mensajes recibidos y pidió que el respeto por las personas no dependa del color de su piel ni de su origen. En su pronunciamiento cuestionó el odio y la intolerancia, al tiempo que reclamó empatía en medio del dolor que ha provocado la noticia en el fútbol español.

«El fútbol debe unir, no dividir», señaló. El jugador insistió en que el acoso y la discriminación no tienen cabida en el deporte ni fuera de él. Su llamado no se limitó a corregir el nombre de quien estaba siendo señalado: también expresó un rechazo al tipo de mensajes que, según denunció, han llegado a sus redes durante estas horas.

El futbolista agradeció a las personas que le han mostrado apoyo, se han preocupado por él y han salido en su defensa. Cerró el comunicado con una petición de más respeto y humanidad, después de describir el impacto personal de unos ataques que atribuye a la confusión con el arquero del Andorra.

El contexto de la tragedia que sacudió al fútbol español

Jesús de Miguel sufrió un fuerte choque durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra disputado el lunes. El delantero recibió atención médica y fue trasladado al hospital. Aunque inicialmente se informó que permanecía estable dentro de la gravedad, su evolución empeoró y el club tinerfeño confirmó su fallecimiento este martes.

La denuncia de Michel constituye un hecho diferente de aquella acción deportiva: es el relato de un jugador que asegura estar siendo acosado por una identificación equivocada. Su comunicado pide detener esos señalamientos y distinguir su identidad de la de Jesús Owono, sin dejar de expresar condolencias a la familia de De Miguel.

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