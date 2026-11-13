Messi volverá al Monumental: River Plate e Inter Miami jugarán un amistoso el 19 de enero

Resumen: River Plate e Inter Miami jugarán un amistoso de pretemporada el martes 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El partido, organizado por COC Global, tendrá a Lionel Messi como gran atractivo. Entradas, precios y horario se anunciarán más adelante.

River Plate e Inter Miami CF se enfrentarán el martes 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental, en Buenos Aires, en un amistoso de pretemporada con Lionel Messi como principal atractivo. El encuentro fue confirmado este viernes por ambos clubes.

Foto: River Plate

River Plate lo anunció en sus redes sociales con el mensaje «Se viene un encuentro Monumental» y el afiche oficial del partido. Inter Miami, por su parte, informó en su sitio web que el Primer Equipo viajará a Argentina para disputar este duelo, que se jugará bajo el lema «Un encuentro Monumental».

Los nombres anunciados

Según el comunicado de Inter Miami, el partido contará con algunas de las principales figuras del fútbol mundial. Por el lado del club estadounidense se mencionan a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro, entre otros. Por River Plate aparecen nombres como Nicolás Otamendi y Thiago Almada.

El encuentro está organizado por COC Global, empresa responsable de la producción y la coordinación general del evento, en articulación con ambos clubes. Según el comunicado, la propuesta buscará ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, con distintas actividades para los aficionados de los dos equipos.

Inter Miami lo presentó como una celebración del crecimiento y la proyección internacional de ambas instituciones, y describió el partido como el punto de encuentro de dos proyectos que han ampliado las fronteras del fútbol y han reunido comunidades de millones de aficionados en todo el mundo.

El regreso de Messi al Monumental

El Monumental fue el escenario de la despedida de Messi con la Selección Argentina: allí disputó, el 6 de octubre, su último partido con la camiseta albiceleste, un amistoso ante Benín. Ahora volverá a ese estadio con la camiseta del Inter Miami, en un partido de clubes.

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Además de las figuras mencionadas, en el plantel del Inter Miami figuran el español Sergio Reguilón y varios argentinos, como el arquero Rocco Ríos Novo, Facundo Mura, Tadeo Allende y Mateo Silvetti. Del lado de River Plate se mencionan también a Ángel Correa y Gonzalo Montiel.

El comunicado también destacó al estadio de River Plate, cuya modernización y ampliación fueron, según el texto, uno de los grandes hitos de la última década del club. Lo describió como el escenario «más convocante del mundo» y como uno de los grandes escenarios del fútbol mundial.

Una primera vez para Inter Miami en Argentina

Será la primera vez que el Inter Miami juegue en Argentina. Desde que Messi llegó al fútbol norteamericano, el equipo ya realizó giras por distintos países, entre ellos Colombia, donde enfrentó al Atlético Nacional, además de Perú, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.

También será apenas el segundo partido del club estadounidense contra un equipo argentino, después del que jugó ante Newell’s a comienzos de 2024 en Fort Lauderdale.

River Plate, por su parte, suele cerrar su pretemporada con partidos amistosos internacionales. En su última preparación estuvo en España y enfrentó al Flamengo de Brasil en Portugal.

Lo que falta por conocer

Por ahora, los clubes solo confirmaron la fecha, el estadio y los nombres. El horario, los precios y la venta de entradas, así como las actividades previstas alrededor del partido, se darán a conocer «próximamente» por los canales oficiales de River Plate y de Inter Miami.

Mientras llega esa información, tanto River Plate como Inter Miami siguen concentrados en su actividad oficial.

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