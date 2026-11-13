Luis Díaz y Christian González, los «hermanos colombianos», por fin se conocieron en Múnich

Resumen: Luis Díaz y Christian González se conocieron en la sede del Bayern Múnich, intercambiaron camisetas y posaron juntos en la previa del Patriots vs. Lions de la NFL en el Allianz Arena.

Luis Díaz y Christian González, dos de los deportistas colombianos más destacados del mundo, se conocieron por fin en persona, como muestra ESPN Colombia en su cuenta de Instagram. El encuentro se dio este viernes 13 de noviembre en la sede deportiva del Bayern Múnich, en la Säbener Straße de Alemania, adonde llegaron los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana la temporada pasada, para entrenar.

El equipo de la NFL arribó a Baviera el jueves por la mañana y, entre prácticas ligeras y llovizna, se prepara en las instalaciones del club bávaro para el partido internacional que jugará este domingo 15 de noviembre ante los Detroit Lions en el Allianz Arena, a las 9:30 a.m., hora colombiana. Será el tercer partido de temporada regular de la liga en ese escenario, después del Seahawks-Buccaneers de 2022 y el Giants-Panthers de 2024, en el país con la mayor comunidad de hinchas de la NFL en Europa: cerca de 20 millones, según la propia liga.

Foto: FC Bayern

Entre abrazos y fotografías, Lucho y «Gonzo» intercambiaron camisetas. De acuerdo con el diario alemán BILD, el guajiro le entregó al esquinero una camiseta firmada del Bayern y se llevó la de los Patriots, con el número 0 que usa González.

La visita también reunió a Serge Gnabry e Ismael Saibari, ambos en proceso de recuperación de lesiones, con el mariscal Drake Maye y los receptores AJ Brown y Kyle Williams. Saibari, que se moviliza con muletas tras una cirugía de tobillo, llegó incluso en carrito de golf para no perderse la jornada. Jugadores de ambos equipos aprovecharon para pedirse autógrafos, tomarse fotos e intercambiar más camisetas, como mostró también el Bayern en sus redes sociales.

La amistad entre Díaz y González viene de meses atrás. En febrero de 2026, antes de que el defensor disputara el Super Bowl con New England, Lucho le envió un video de apoyo y le regaló una camiseta del Bayern con el dorsal 14. «Mucha suerte a mi hermano colombiano, Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia», le dijo en esa ocasión. En octubre pasado, González volvió a lucir esa camiseta en la NFL, un día después del hat-trick de Lucho ante el RB Leipzig por la Bundesliga.

González, de 24 años y raíces colombianas, es una de las figuras defensivas de los Patriots, dirigidos ahora por Mike Vrabel. Fue elegido en la primera ronda del draft de 2023, venía de ser All-Pro segundo equipo en 2024 y la temporada pasada llegó con New England hasta el Super Bowl, que su equipo perdió ante los Seattle Seahawks. En esa campaña 2024 registró 59 tacleadas y dos intercepciones, y en 2025 entró al Top 100 de jugadores de la liga, en el puesto 84.

Díaz, por su parte, aprovecha el parón internacional de selecciones para completar la fase final de su recuperación de la lesión muscular en el muslo izquierdo que lo ha alejado de las canchas. El extremo, fichado por el Bayern en julio de 2025, ya entrena con el grupo bajo supervisión médica, según AS Colombia. El club bávaro volverá a competir el viernes 20 de noviembre, cuando reciba al Colonia por la Bundesliga, aunque prefiere no anticipar una fecha para el regreso del colombiano.

Los Patriots llegan al compromiso de Múnich con cinco victorias y cuatro derrotas, luego de caer 27-45 en casa ante los Green Bay Packers el pasado domingo. Buscarán evitar una nueva caída antes de su semana de descanso, en una división que lideran los Buffalo Bills con siete triunfos y una derrota.

El Bayern compartió en Instagram, en publicación conjunta con la NFL, un video del encuentro entre los deportistas, con el mensaje «Game recognizes game»: