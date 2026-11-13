¿Y si Harry Kane, Balón de Oro, se fuera a jugar fútbol americano?

Resumen: Harry Kane, Balón de Oro 2026, pateó un gol de campo de 67 yardas en un video promocional del Bayern y la NFL, y sueña con ser kicker cuando cuelgue los botines.

¿Y si el mejor futbolista del mundo terminara pateando en la Liga Nacional de Fútbol Americano? La pregunta, que suena a exageración, tiene cada vez más sustento cuando de Harry Kane se trata. El delantero inglés del Bayern Múnich, flamante Balón de Oro 2026, volvió a encender la conversación con un video promocional publicado por la Bundesliga, la NFL y su club, que lo presenta convirtiendo un gol de campo de 67 yardas, una yarda menos que el récord oficial de la liga.

En las imágenes, grabadas en la sede deportiva del Bayern y compartidas en Instagram, Kane cobra el intento con solvencia y celebra señalando a la cámara, todavía con su uniforme número 9. El video es una producción promocional, ajena a la competencia oficial; la distancia que presenta quedaría a una yarda de la marca oficial de la NFL: 68 yardas de Cam Little, pateador de los Jacksonville Jaguars, ante los Raiders de Las Vegas el 2 de noviembre de 2025.

Foto: Redes sociales

El video aparece justo en la semana en que la NFL aterrizó en Múnich. Los New England Patriots, el equipo favorito de Kane, entrenan en el campus del Bayern antes de enfrentar este domingo 15 de noviembre a los Detroit Lions en el Allianz Arena, a las 9:30 a.m., hora colombiana.

Drake Maye, mariscal de campo de los Patriots, se declaró admirador del inglés y respaldó su sueño: «Sería genial verlo intentarlo. Ha lidiado con la presión, que es una de las cosas más importantes para un pateador de la NFL. Él hace eso para ganarse la vida, así que no creo que tenga ningún problema. Lo he visto patear algunos goles de campo y se veía bastante bien», dijo el jueves tras la práctica.

Hasta el propio Cam Little, dueño del récord, opinó sobre el reto que tendría Kane: pasar de ser la estrella que decide los partidos a un jugador de rol que entra solo en jugadas específicas. «Básicamente estás ahí para respaldar a todos los demás», resumió el pateador de los Jaguars.

Kane no habla de esto como un chiste. En septiembre, en declaraciones a medios internacionales, explicó que la idea «está en el fondo de mi mente» y que la tomaría «un poco más en serio» cuando su carrera en el fútbol se acerque al final. «Cobro penales y la presión y la técnica son muy similares. Si lo hiciera, me tomaría de seis meses a un año para entrenar y practicar antes», afirmó, y hasta mencionó la MLS como posible puente, aprovechando que los calendarios de ambas ligas podrían compaginarse.

Su amor por el fútbol americano viene de lejos. Kane es hincha confeso de los Patriots y tiene como ídolo a Tom Brady, a quien vio ganar el Super Bowl de 2019 en Atlanta. Más allá del video promocional, su pierna ya tiene una prueba documentada en el emparrillado: en 2017, durante una gira del Tottenham por Estados Unidos, acertó un gol de campo de 50 yardas en la ciudad deportiva de los New York Giants, y en 2019 aseguró a ESPN que su sueño de la NFL «va en serio».

Mientras tanto, el inglés vive su mejor momento en el fútbol. El 26 de octubre ganó en Londres el Balón de Oro 2026, con 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos la temporada pasada, en la que logró el doblete de liga y copa con el Bayern y fue tercero en el Mundial con Inglaterra. Fue el primer inglés en ganarlo desde Michael Owen en 2001. Esta temporada lleva diez goles y diez asistencias en 15 partidos oficiales y acaba de renovar con el club bávaro hasta junio de 2029, así que el salto, si llega, será dentro de varios años.

Este es el video del gol de campo que publicaron conjuntamente la Bundesliga, la NFL, Kane y el Bayern Múnich: