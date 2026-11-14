Foto: Instagram

Resumen: Kris R respondió a las críticas por los lujos de su hijo Kairo, incluido un chupete en oro con diamantes. En redes escribió: Preocúpense por lo de ustedes, yo veré en qué me gasto la plata. Dijo que trabaja en la música para asegurar el bienestar de su familia. Karina García y él siguen disfrutando de los primeros días como padres.

«Yo veré en qué me gasto la plata»: Kris R responde a críticas por el chupete de oro de Kairo

El cantante Kris R salió a responder a las críticas que recibió por los lujosos accesorios de su hijo recién nacido, Kairo, entre ellos un chupete personalizado en oro con diamantes. «Preocúpense por lo de ustedes, yo veré en qué me gasto la plata», escribió el artista en sus redes sociales.

Kairo Rangel es el primer hijo de la pareja que forman Kris R y la creadora de contenido Karina García. Según Telemedellín, el nacimiento del bebé desató una intensa conversación en redes después de que los padres compartieran las primeras imágenes del pequeño.

¿Qué dijo Kris R sobre las críticas?

Ante la cantidad de comentarios de usuarios que calificaron los lujos del bebé como exagerados o fuera de lugar, el artista no se quedó callado. En un mensaje publicado en sus redes sociales dejó ver su molestia por las opiniones ajenas.

«He visto tanta gente preocupada que por las cosas que han salido de mi niño, que el oro, que los diamantes, que la ropa… Preocúpense por lo de ustedes, yo veré en qué me gasto la plata», expresó el cantante.

En su pronunciamiento, Kris R enfatizó que el propósito de su trabajo diario en la música es asegurar el bienestar de su hogar y consentir a su hijo sin tener que rendirle cuentas a nadie. El artista cerró el mensaje dejando claro que las opiniones de quienes lo critican no frenarán sus ganas de seguir trabajando duro por su familia.

Los accesorios que generaron la polémica

La discusión comenzó cuando la pareja compartió las primeras fotografías del recién nacido. En ellas, según Telemedellín, el bebé luce prendas de la marca Fendi, tenis Jordan y cobijas de Louis Vuitton, además de un llamativo chupete personalizado en oro con diamantes y la inicial del niño labrada en el centro.

Esos detalles no pasaron desapercibidos para los seguidores. Algunos consideraron que se trataba de una ostentación innecesaria para un bebé de pocos días de nacido, mientras que otros defendieron el derecho de los papás a consentir a su hijo como quieran.

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Una polémica que sigue encendida

La controversia sigue abierta entre quienes respaldan a la pareja y quienes consideran que los lujos del bebé son innecesarios. Mientras tanto, según el medio, Kris R y Karina García continúan disfrutando de los primeros días como padres.

La llegada de Kairo había sido anunciada por la pareja a comienzos de noviembre, en medio de una relación que ha estado bajo el ojo de sus seguidores. En octubre, incluso, circularon rumores de ruptura que luego se desvanecieron cuando Karina García acompañó al cantante en uno de sus conciertos.

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El debate refleja una discusión frecuente en redes sociales cuando los famosos muestran su estilo de vida: cada publicación de la pareja suele generar reacciones de todo tipo, desde mensajes de felicitación por la llegada del bebé hasta cuestionamientos por la forma en que exhiben sus gastos. Por ahora, ninguno de los dos ha anunciado que vaya a cambiar la manera de compartir las imágenes de su hijo.

Lo que se sabe y lo que no

Ni Kris R ni Karina García han dado detalles públicos sobre cuánto costó el chupete ni sobre los materiales exactos con los que fue elaborado. Lo que sí quedó claro es la postura del cantante: defiende su derecho a decidir cómo gastar el dinero que, según dice, gana con su trabajo en la música.

Las reacciones en redes continúan divididas. Hay quienes aplauden que un padre quiera darle lo mejor a su hijo y quienes creen que mostrar este tipo de lujos en internet alimenta la crítica. Minuto30 seguirá atento a nuevas declaraciones de la pareja sobre el debate que rodea al pequeño Kairo.