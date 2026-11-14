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    • Karol Samantha dijo que aún no hay respuestas sobre la salida de Epa Colombia de la cárcel

    Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, dijo que aún no hay respuestas sobre su salida de la cárcel y pidió no creer todo lo que dicen en redes.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Epa Colombia reapareció desde la cárcel y tendrá que grabar 50 videos para reparar el daño a TransMilenio
    Foto sacada de redes sociales.
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    Karol Samantha dijo que aún no hay respuestas sobre la salida de Epa Colombia de la cárcel

    Resumen: Karol Samantha, pareja de Daneidy Barrera, Epa Colombia, dijo en Instagram que aún no hay respuestas sobre su posible salida de La Picaleña. La abogada espera novedades sobre la prisión domiciliaria, aún sin decisión judicial.

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    Karol Samantha, pareja de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, aseguró que todavía no han recibido respuestas de las autoridades sobre una posible salida de la cárcel y pidió no dejarse llevar por lo que se dice en redes sociales. Lo dijo en una historia de Instagram, en medio de las expectativas por un posible beneficio de prisión domiciliaria.

    Barrera continúa cumpliendo su condena en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como La Picaleña. Según Noticias RCN, la empresaria y creadora de contenido fue trasladada a ese centro el 7 de agosto de 2026.

    Qué dijo Karol Samantha

    En su mensaje, Karol Samantha agradeció a las personas que le escriben a diario para preguntar por el caso de Daneidy y pidió seguir enviando oraciones para que «pronto ese anhelo tan grande de nuestro corazón se cumpla».

    «Todavía no hemos obtenido respuestas y el caso de Daneidy se sigue trabajando. No se dejen creer mucho en lo que dicen en las redes sociales porque a veces se tornan amarillistas, aunque anhelamos que se haga realidad que pronto esté en la casa. Gracias por su amor y su apoyo», agregó.

    Sus palabras llegan después de que la abogada de Barrera, Wendy Herrera, dijera que trabaja para que la empresaria pueda continuar su condena en casa y que espera novedades en los próximos días.

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    Lo que dijo la abogada

    El 12 de noviembre, Wendy Herrera dijo a Caribe Noticias, según recogieron El Tiempo e Infobae, que la empresaria podría salir en los próximos días de la cárcel de Ibagué para reunirse con su hija. «Pronto, pronto, en estos días, va a estar con su hija en su casa», afirmó.

    La abogada explicó que la estrategia legal enfrenta límites por los preacuerdos que Barrera pactó con sus abogados anteriores. «Epa Colombia se está enfrentando a una condena bastante compleja, una condena que realmente ya yo encontré hecha en todo un preacuerdo», dijo.

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    Ese eventual traslado no significaría la libertad definitiva. Una prisión domiciliaria implica terminar de cumplir la pena fuera del establecimiento carcelario, bajo las condiciones que fije la justicia.

    Cuánto tiempo falta para el beneficio

    Según El Tiempo e Infobae, la posibilidad se apoyaría en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, el Código Penal, que permite pedir la prisión domiciliaria cuando la persona ha cumplido el 50 % de la pena. Barrera recibió una condena de 63 meses, por lo que el requisito exige superar los 31 meses.

    Esos medios reportan que lleva cerca de 21 meses de tiempo efectivo de pena cumplida. Sin embargo, la propia Barrera dijo, en una audiencia, que al sumar las redenciones por trabajo y estudio ya habría superado los 27 meses, y que un juez de ejecución de penas le manifestó que accedería al beneficio.

    Hasta ahora no hay una decisión judicial que confirme ese beneficio, según El Universal.

    Según Noticias RCN, la abogada ha dicho que el caso sigue avanzando y que hace todo lo posible para que la creadora de contenido pueda salir pronto. La Picaleña es un complejo carcelario de alta y media seguridad ubicado en Ibagué, Tolima, donde Barrera cumple su pena.

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    Por qué está presa

    La condena de Daneidy Barrera está relacionada con los daños que causó en 2019 en la estación de TransMilenio de Molinos, en Bogotá, durante las manifestaciones sociales. Por esos hechos fue procesada por daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación en el servicio de transporte público.

    Por ahora, sus seguidores tendrán que esperar a que un juez de ejecución de penas se pronuncie. Mientras tanto, su pareja y su defensa mantienen la expectativa de que pueda volver a casa.


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