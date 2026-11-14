Stream Fighters 5 de Westcol hoy: horario, dónde verlo gratis y las 10 peleas de la cartelera

Foto: Tomada de redes sociales

Resumen: Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre creadores de contenido de Westcol, se realiza hoy 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Empieza a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y se verá gratis por Kick. La cartelera tiene 10 peleas, entre ellas Westcol vs. Blessd con robots y Andrea Valdiri vs. La Divaza, y cuatro shows musicales de Sech, De La Rose, Kris R y Aria Vega.

Este sábado 14 de noviembre se realiza Stream Fighters 5, la quinta edición del evento de boxeo entre creadores de contenido que organiza el streamer colombiano Westcol. La velada tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá y se podrá ver completamente gratis, en vivo, por el canal oficial de Westcol en Kick, tanto desde el navegador como desde la aplicación móvil.

Según se informó, el evento reunirá a más de veinte figuras de internet de Colombia, Venezuela y México, además de 10 combates y cuatro shows musicales. También se anunció que esta edición marcaría el cierre de este formato creado por Westcol.

¿A qué hora empieza Stream Fighters 5 hoy?

Las puertas del recinto abren a las 4:00 p. m. y la alfombra roja con la previa comienza a las 5:30 p. m. El inicio oficial de la velada y de los combates está programado para las 6:00 p. m., hora de Colombia.

Para quienes lo siguen desde otros países, el horario de arranque es el siguiente:

México (Ciudad de México): 5:00 p. m.

5:00 p. m. Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos (zona este): 6:00 p. m.

6:00 p. m. Venezuela: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Argentina y Chile: 8:00 p. m.

8:00 p. m. España: 12:00 a. m. del domingo 15 de noviembre

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Las 10 peleas de la cartelera de Stream Fighters 5

La programación incluye duelos individuales, peleas por parejas y una novedad que no se había visto en un evento de streamers en Latinoamérica: un combate de robots. Estas son las peleas anunciadas para la noche:

Westcol vs. Blessd: el combate estelar será entre robots humanoides. Ninguno de los dos subirá físicamente al ring y ambos competirán a través de las máquinas sobre el cuadrilátero.

el combate estelar será entre robots humanoides. Ninguno de los dos subirá físicamente al ring y ambos competirán a través de las máquinas sobre el cuadrilátero. Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro: duelo entre dos de las figuras más recordadas de La Casa de los Famosos Colombia.

duelo entre dos de las figuras más recordadas de La Casa de los Famosos Colombia. Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya: pelea femenina por parejas, marcada por los cruces de declaraciones en la previa.

pelea femenina por parejas, marcada por los cruces de declaraciones en la previa. Sebastucho vs. Leandro Loaiza: enfrentamiento individual entre creadores de contenido.

enfrentamiento individual entre creadores de contenido. Andrea Valdiri vs. La Divaza: uno de los cruces más esperados y el primer combate mixto en la historia del evento.

uno de los cruces más esperados y el primer combate mixto en la historia del evento. Herrera vs. JH de la Cruz: choque entre el creador de contenido y el streamer y cantante colombiano.

choque entre el creador de contenido y el streamer y cantante colombiano. Samantha Correa vs. Cami Pulgarín: duelo femenino entre dos creadoras de contenido de humor.

duelo femenino entre dos creadoras de contenido de humor. El Agropecuario vs. Daren: el empresario y ganadero se mide con el streamer de Kick.

el empresario y ganadero se mide con el streamer de Kick. Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx: pelea por equipos en la que Samulx fue confirmado en la previa como el participante misterioso.

pelea por equipos en la que Samulx fue confirmado en la previa como el participante misterioso. Rey de la City vs. WeGotKicks: enfrentamiento entre dos referentes del mundo del streaming.

El orden exacto en que saldrán los peleadores al ring se irá definiendo en vivo, de acuerdo con la producción del evento.

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Artistas invitados y presentador de la velada

Entre pelea y pelea, el escenario del Coliseo MedPlus recibirá las presentaciones en vivo de cuatro exponentes del género urbano: Sech, De La Rose, Kris R y Aria Vega. La conducción y animación oficial estará a cargo del influencer y comediante venezolano Marko.

Recomendaciones para quienes asistan al Coliseo MedPlus

Las boletas se vendieron a través de TaquillaLive, con precios entre $186.000 y $1.560.000, este último valor correspondiente a la localidad VIP con Meet & Greet. Quienes tengan entrada deben salir con anticipación, pues se espera tráfico en la calle 80, en el kilómetro 1,5 de la vía a Cota.

La organización también recordó revisar las restricciones de edad y evitar llevar alimentos, bebidas o cámaras profesionales al recinto.

Un evento que ya venía dando de qué hablar

En las semanas previas, Stream Fighters 5 estuvo en el centro de la conversación en redes sociales. Westcol presentó la cartelera en una transmisión en septiembre, con la modalidad de robots para su pelea con Blessd. Ese anuncio fue uno de los más comentados, sobre todo después de que un robot se saliera de control durante un directo y golpeara al streamer por la espalda, un episodio que se volvió viral.

Otro de los combates que más expectativa generó fue el de Andrea Valdiri y La Divaza. Días antes de la velada, Westcol contó en una transmisión que la barranquillera le había manifestado dudas sobre seguir en el evento por las diferencias físicas con su rival, lo que alimentó aún más la expectativa por verlas cara a cara en el ring.

Con transmisión gratuita, cuatro artistas en tarima y combates que mezclan boxeo, robots y figuras de la televisión y las redes, Stream Fighters 5 promete romper récords de audiencia digital. Minuto30 estará pendiente de los resultados y de lo que ocurra en el Coliseo MedPlus.