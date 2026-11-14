Valentina Ferrer habló de libertad y amor propio tras su separación de J Balvin: «Pueden ser libres»

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Resumen: Valentina Ferrer habló en la alfombra roja de los Latin Grammy sobre libertad, autenticidad y amor propio, semanas después de su separación de J Balvin. La modelo argentina dijo que quiere mostrarles a otras mujeres que pueden ser libres y quererse a sí mismas. Ferrer confirmó el fin de la relación el 16 de septiembre y no ha dado más detalles sobre los motivos.

La modelo argentina Valentina Ferrer volvió a hablar de su vida personal tras su separación de J Balvin. Durante una entrevista en la alfombra roja de los Latin Grammy, reflexionó sobre la libertad, la autenticidad y el amor propio, y dijo que le gustaría mostrarles a otras mujeres que «pueden ser libres».

Las declaraciones fueron recogidas por la revista Semana este sábado 14 de noviembre de 2026 y se dieron semanas después de que la expareja del cantante colombiano anunciara el fin de su relación.

¿Qué dijo Valentina Ferrer en los Latin Grammy?

La conversación tomó un rumbo particular cuando una reportera le comentó que sus decisiones habían inspirado a otras mujeres a cuestionar sus relaciones y a no quedarse en situaciones en las que no se sienten cómodas. «Oye, que provocaste que todas dijéramos: ‘Sí, yo también me quiero separar, yo también quiero esto, no me tengo por qué quedar callada y no tengo por qué aguantar'», le expresó la periodista.

Ferrer reaccionó con emoción y respondió: «Ay, eso me llena el corazón». Luego explicó que no sabe si se considera una líder, pero que sí quiere aportar su «granito de arena» para que más mujeres reconozcan que son capaces de tomar sus propias decisiones.

«A mostrarles que pueden ser libres, a mostrarles que pueden disfrutar, que son únicas, que tienen que ser auténticas, que tienen que quererse a ellas mismas», manifestó la modelo, quien agregó que apoyar a las mujeres siempre fue parte de sus sueños.

Un mensaje de empoderamiento

Con sus palabras, Ferrer dejó ver una faceta que va más allá de su trabajo como modelo y de lo que fue su relación con el intérprete de música urbana. En esta ocasión puso el foco en la autoestima y en la importancia de que las mujeres construyan su propio camino sin sentirse obligadas a permanecer en circunstancias que no desean.

La modelo no se refirió en detalle a las razones de su separación durante la entrevista. Lo que dijo se centró en el mensaje que quiere transmitir y en la manera en que, según ella, vive esta nueva etapa.

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Así fue la separación de Valentina Ferrer y J Balvin

Ferrer confirmó el fin de la relación el miércoles 16 de septiembre de 2026, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. En ese comunicado explicó que la decisión se tomó de manera conjunta y desde el respeto, sin revelar las razones específicas de la ruptura.

«Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados», escribió entonces. También señaló que fue «una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia».

La pareja se conoció en 2017, cuando la modelo participó en el videoclip de la canción «Sigo extrañándote», del cantante. Oficializaron su relación un año después y, en junio de 2021, nació Río, su hijo en común. En el mensaje de septiembre, Ferrer aseguró que la prioridad de ambos seguirá siendo acompañar al niño con todo su amor.

Los rumores que surgieron después

Desde el anuncio de la separación, los seguidores de la pareja han estado atentos a cualquier gesto o aparición pública. A finales de octubre circuló un video en el que los dos aparecían juntos en un evento en Nueva York y reavivó los rumores de una posible reconciliación.

Sin embargo, la fecha de grabación de esas imágenes no estaba confirmada y no demostraba un encuentro posterior a la separación, como contó Minuto30 en su momento.

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Una relación que siempre cuidó su intimidad

Durante años, Valentina Ferrer y J Balvin compartieron algunos momentos de su vida familiar con sus seguidores, aunque también procuraron mantener ciertos aspectos de su intimidad lejos de la exposición pública. Esa discreción se mantuvo incluso cuando anunciaron que cada uno seguiría su camino.

Por ahora, ninguno de los dos ha dado más explicaciones sobre los motivos de la ruptura. Lo que sí queda claro con las palabras de Ferrer en los Latin Grammy es que la modelo argentina quiere hablar de libertad, de autenticidad y de amor propio, y que asume con tranquilidad el momento que atraviesa. Minuto30 seguirá atento a nuevas declaraciones de la modelo y del cantante.