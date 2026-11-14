Shakira celebra los 25 años de «Laundry Service» con una reedición en doble vinilo y cuatro pistas extra

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Resumen: Shakira celebra los 25 años de «Laundry Service» con «Washed and Dried (Expanded Edition)», una reedición en doble vinilo de 17 canciones que incluye cuatro pistas adicionales. Está en preventa en su página web por 44,98 dólares y los envíos comenzarían hacia el 26 de febrero de 2027. El álbum, publicado en 2001, vendió cerca de 13 millones de copias.

Shakira celebra los 25 años de «Laundry Service», el álbum que la lanzó al estrellato internacional, con una reedición física. La cantante barranquillera anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de «Laundry Service: Washed and Dried (Expanded Edition)», una edición en doble vinilo que ya se puede reservar en preventa.

La artista compartió la noticia en Instagram, donde también mostró cómo el Times Square de Nueva York se unió a la celebración del aniversario:

¿Qué trae la reedición de «Laundry Service»?

La nueva edición se lanzará en doble vinilo (2LP) y reúne el disco original junto con cuatro pistas adicionales que nunca antes se habían incluido en formato físico. Se presenta en un color especial llamado «Metallic Jawbreaker» y tiene un total de 17 canciones distribuidas en cuatro caras.

Entre los temas están los sencillos que marcaron la etapa de mayor proyección global de la artista: «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes» y «Objection (Tango)». Además del repertorio original, la reedición suma remezclas y una versión acústica de algunos de sus cortes más reconocidos:

«Whenever, Wherever» (Sahara Mix)

«Underneath Your Clothes» (Acoustic Live Vox)

«Objection (Tango)» (Afro-Punk Version)

«Suerte (Whenever, Wherever)», la versión en español del tema

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Precio y fecha de envío del vinilo

El producto está disponible para reserva en la página web oficial de la cantante, con un precio regular de 44,98 dólares. Los compradores también pueden pagarlo en dos cuotas sin interés de 22,49 dólares cada una.

Según las condiciones de venta publicadas en el sitio, el envío de los pedidos está programado para comenzar alrededor del 26 de febrero de 2027. Los despachos se harán cuando la totalidad de los artículos esté en inventario, salvo que el comprador pida recibir cada unidad por separado a medida que esté disponible. La compra está limitada a cuatro unidades por cliente.

El álbum que consagró a Shakira a nivel mundial

«Laundry Service» fue publicado el 13 de noviembre de 2001 por Epic Records y fue su primer disco en inglés. Debutó en el puesto número tres del Billboard 200, alcanzó certificación de doble platino en Estados Unidos durante su primer año y acumuló ventas cercanas a los 13 millones de copias en el mundo, lo que lo ubicó como el séptimo disco más vendido de 2002.

El sencillo líder, «Whenever, Wherever», llegó al primer lugar en los listados de ventas de países como Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia y España, y alcanzó el puesto seis del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, su mejor marca hasta la salida de «Hips Don’t Lie» en 2006. «Underneath Your Clothes», por su parte, también lideró las listas de Australia, Austria y Bélgica.

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La historia detrás de «Objection (Tango)»

En 2021, durante una de las Twitter Listening Parties, Shakira contó el origen de «Objection (Tango)», el tema que abre el disco y la primera canción que escribió completamente en inglés. Según su relato, la compuso «en un colchón en el dormitorio de mi departamento en Miami, con un diccionario de sinónimos en la mano, cuando apenas podía hablar el idioma». Sobre la elección del género, explicó que decidió hacer un tango porque en ese momento estaba inmersa en la cultura argentina.

La cantante también recordó que, cuando presentó su música a la disquera, el entonces presidente de Sony Music, Tommy Mottola, quedó fascinado con «Whenever, Wherever». Ella quería que «Objection» fuera el primer sencillo, pero reconoció que estaba equivocada. El disco, que la propia cantante atribuye en parte a su fascinación por los ritmos andinos, figura en la lista de los 200 álbumes definitivos elaborada por el Rock and Roll Hall of Fame.