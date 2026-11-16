Balón oficial de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Resumen: Resumen: La Dimayor confirmó días y horarios de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. La fase arranca el viernes 20 de noviembre con el DIM ante Santa Fe en el Atanasio Girardot y cierra su segunda jornada el miércoles 25 con el clásico paisa. Nacional y América llegan con el punto invisible.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó este lunes 16 de noviembre los días y las horas de las dos primeras fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, la fase que definirá a los dos finalistas del segundo torneo del año. La jornada inaugural arrancará el viernes 20 de noviembre y la segunda se jugará entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.

El organismo informó que el encuentro entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, que abrirá la fase, se programó para el viernes a las 4:30 p.m. debido a la imposibilidad de jugarlo el sábado, día en que se disputará la final de la Conmebol Sudamericana en Barranquilla. La decisión, explicó la Dimayor, se tomó de común acuerdo con el club local.

Así se jugará la fecha 1

Por el grupo A, el Independiente Medellín recibirá a Santa Fe el viernes 20 de noviembre a las 4:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Ese mismo día, pero por el grupo B, el Atlético Bucaramanga hará lo propio ante el América de Cali a las 6:35 p.m. en el estadio Américo Montanini, y el Deportivo Cali cerrará la jornada del viernes recibiendo a Millonarios a las 8:40 p.m. en su estadio de Palmaseca.

La fecha inaugural terminará el sábado 21 de noviembre, cuando el Once Caldas reciba al Atlético Nacional a las 8:15 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales, un partido que repetirá el cruce de la última jornada del todos contra todos, en el que el equipo blanco aseguró su clasificación.

Así se jugará la fecha 2

La segunda jornada repartirá sus compromisos entre martes y miércoles. El martes 24 de noviembre, por el grupo B, Millonarios será local ante el Atlético Bucaramanga a las 6:20 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que el América de Cali recibirá al Deportivo Cali a las 8:30 p.m. en el Pascual Guerrero, en una nueva edición del clásico vallecaucano.

El miércoles 25 de noviembre le llegará el turno al grupo A: Santa Fe recibirá al Once Caldas a las 6:20 p.m. en El Campín y, para cerrar la jornada, el Atlético Nacional recibirá al Independiente Medellín a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot, en el primer clásico paisa de esta instancia del campeonato.

Los grupos y lo que está en juego

El grupo A lo integran Atlético Nacional, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, mientras que el grupo B está conformado por América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali. Los ocho equipos disputarán seis fechas, con partidos de ida y vuelta frente a cada rival de su zona.

Atlético Nacional, que terminó como líder del todos contra todos con 40 puntos, y América de Cali, segundo con 36 unidades, llegan como cabezas de serie y cuentan con la ventaja del llamado punto invisible, que los favorece en caso de igualdad en puntos al final de los cuadrangulares. Los demás clubes deberán superarlos en la tabla para no depender de ese criterio de desempate.

Al término de las seis jornadas, los líderes de cada grupo avanzarán a la gran final de la Liga BetPlay II-2026, que se disputará en partidos de ida y vuelta. Además del título, esta fase será determinante para la tabla de reclasificación, de la que saldrán los cupos restantes a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana de 2027, por lo que cada punto tendrá valor doble para los ocho equipos que siguen con vida en el semestre.

Con los días y las horas ya confirmados, las hinchadas pueden empezar a programarse para una fase que tendrá clásicos en cada esquina: el paisa entre Nacional y Medellín por el grupo A y el vallecaucano entre América y Deportivo Cali por el B, además de los duelos directos por los cupos internacionales.

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