Le salió gallo a Gianni Infantino: UEFA respalda a Philippe Diallo para la presidencia de la FIFA

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Resumen: - La UEFA respaldó por unanimidad a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, como candidato a la presidencia de la FIFA. - La elección será el 18 de marzo de 2027; Gianni Infantino busca quedarse en el cargo y el japonés Kohzo Tashima también es candidato. - La FFF ratificaría la candidatura de Diallo este martes, antes del cierre de inscripciones del miércoles. - Diallo, de 63 años, le retiró el apoyo de la FFF a Infantino en septiembre por «dañar gravemente la imagen y la unidad del fútbol».

A Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le salió gallo. La UEFA anunció este lunes que las federaciones nacionales representadas en su Comité Ejecutivo y en el Consejo de la FIFA respaldaron por unanimidad a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), como su candidato a la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial, de cara a las elecciones de marzo de 2027.

La invitación se hizo en una reunión presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, en la que los dirigentes europeos le prometieron a Diallo su apoyo pleno. El francés, de 63 años, aceptó el reto y su candidatura sería ratificada formalmente este martes por el Comité Ejecutivo de la FFF, justo antes del cierre de inscripciones, que vence este miércoles a medianoche, hora de Suiza.

En su comunicado, la UEFA fue más allá del simple respaldo: en medio de «serias preocupaciones por el rumbo de la FIFA», las federaciones pidieron renovar la unidad y la confianza en el fútbol mundial y un organismo que ponga el desarrollo del juego en todas las regiones en el centro de su misión, con los más altos estándares de gobernanza.

Diallo no es un improvisado. Lleva más de tres décadas en la administración del fútbol francés: presidió durante casi 30 años la organización que agrupa a los clubes profesionales de Francia, fue directivo de la liga profesional y pasó por las instancias de resolución de disputas de la FIFA, antes de llegar a la FFF en 2021 y ser elegido su presidente en 2023, el mismo año en que se unió al Comité Ejecutivo de la UEFA.

Además, ya le había declarado la guerra al hombre fuerte del fútbol mundial. En septiembre pasado, Diallo le retiró el respaldo de la FFF a Infantino y afirmó que sus iniciativas «han dañado gravemente la imagen y la unidad del fútbol».

Con el francés en la contienda, la elección del 18 de marzo de 2027 se perfila con tres candidatos: Infantino, que busca quedarse en el cargo; Diallo, con el respaldo europeo; y el veterano dirigente japonés Kohzo Tashima, que ya había anunciado su aspiración. La UEFA llegó a Diallo luego de que planes como el de sumar a Arsène Wenger, actual jefe de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, no se concretaran.

Ahora queda por ver si el «gallo» europeo logra sumar apoyos fuera de Europa, clave en una elección en la que cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA tiene un voto.

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