Resumen: La Liga BetPlay confirmó los grupos de los cuadrangulares de 2026-II. Nacional, Santa Fe, Once Caldas y Medellín integran el A; América, Bucaramanga, Millonarios y Cali, el B. Habrá clásicos paisas y vallecaucanos.

La Liga BetPlay Dimayor confirmó este sábado 14 de noviembre la conformación de los grupos de los cuadrangulares del segundo semestre de 2026. Atlético Nacional y Medellín quedaron juntos en la zona A, mientras que América de Cali y Deportivo Cali compartirán la B. La lucha por la estrella decembrina tendrá así a los dos equipos paisas en el mismo camino.

La organización del campeonato publicó la distribución a través de su cuenta oficial, con el mensaje «Grupos confirmados y se vienen partidazos». En el anuncio aparecen los ocho equipos que superaron la primera fase, repartidos en dos zonas de cuatro integrantes para continuar la disputa del título colombiano.

El cuadro verdolaga compartirá grupo con Independiente Santa Fe, Once Caldas e Independiente Medellín. En la otra zona estarán América, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali. Con esta distribución, las hinchadas ya conocen a los rivales que acompañarán a sus equipos en la siguiente etapa.

Grupo A: Nacional y Medellín quedaron juntos

Atlético Nacional

Independiente Santa Fe

Once Caldas

Independiente Medellín

La presencia de Nacional y Medellín en la misma zona es uno de los principales atractivos de los cuadrangulares para la afición antioqueña. El verde llega después de ocupar el primer puesto de la fase inicial, con 40 puntos, mientras que el Poderoso terminó sexto, con 32 unidades.

El grupo reúne, además, al primero, al quinto, al sexto y al octavo de la tabla divulgada por la Liga. Santa Fe cerró con 34 puntos y Once Caldas con 28. Esos números sirven como referencia del recorrido de los cuatro equipos antes de entrar en la disputa de esta fase.

En diferencia de gol también hubo contrastes. Nacional terminó con más 20 y Santa Fe con más 12. Medellín y Once Caldas cerraron con más cuatro cada uno, aunque el conjunto rojo sumó cuatro puntos más que el equipo de Manizales durante los 19 partidos de la primera etapa.

Para los dos clubes de Medellín, la distribución implica compartir el camino hacia la final con rivales que también lograron mantenerse entre los ocho. La confirmación de la zona elimina la incertidumbre sobre los adversarios y concentra desde ahora la atención de los aficionados en esa competencia directa.

Grupo B: América y Cali también compartirán zona

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Deportivo Cali

La zona B tiene otro atractivo para las hinchadas: los dos equipos de Cali quedaron en el mismo grupo. América terminó segundo en la clasificación con 36 unidades y Deportivo Cali fue tercero con 35. Entre ambos hubo apenas un punto de diferencia al cierre de la primera fase.

Bucaramanga también alcanzó 35 puntos, los mismos del conjunto azucarero. Sin embargo, el Cali apareció por delante en el orden oficial gracias a su diferencia de gol de más 16, frente al más 14 del equipo santandereano. Millonarios completa el grupo después de cerrar séptimo con 30 unidades.

En comparación con el grupo A, la zona B reúne posiciones más cercanas en la parte alta de la tabla: el segundo, el tercero y el cuarto quedaron juntos. El cuarto integrante es Millonarios, que registró una diferencia de gol de más 11 y se mantuvo entre los ocho clasificados.

Los ocho ya conocen su camino

Con la distribución oficial, Nacional y América quedaron en grupos diferentes. Los dos primeros de la clasificación no compartirán zona, mientras que los equipos de Medellín estarán juntos en la A y los de Cali lo harán en la B. Santa Fe y Millonarios también quedaron separados.

El anuncio de la Liga define la composición de los grupos, pero la imagen difundida no incluye fechas, horarios ni el orden de los encuentros. Por eso, esta distribución no debe confundirse con un calendario de partidos. La programación de cada compromiso corresponde a una comunicación distinta de la organización.

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Foto: Dimayor.