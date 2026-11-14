Foto: Atlético Nacional

Resumen: Nacional debutará como visitante ante Once Caldas en el grupo A de los cuadrangulares. También enfrentará a Medellín y Santa Fe. Los clásicos paisas serán en las jornadas dos y cinco; el verde cerrará como local ante Once Caldas. El anuncio del club deja el día del estreno por confirmar.

¡El verde ya tiene ruta! Nacional abrirá ante Once Caldas y tendrá clásico en el cuadrangular

Atlético Nacional abrirá los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 como visitante ante Once Caldas. El club confirmó este sábado 14 de noviembre su ubicación en el grupo A, donde también se enfrentará con Independiente Medellín y Santa Fe en la búsqueda de un lugar en la final.

«Tras el sorteo de Dimayor, tenemos definido el grupo y la primera fecha del cuadrangular final, donde iniciaremos visitando a Once Caldas», informó el conjunto verdolaga. El anuncio estuvo acompañado de una pieza con los cuatro escudos de la zona y el primer compromiso del equipo verde.

La gráfica incluye una precisión para los aficionados que empiezan a organizarse: la fecha del debut aparece por confirmar. Es decir, el rival y la condición de visitante ya están definidos, pero el anuncio del club no fija el día ni la hora de ese partido.

Dos clásicos paisas en el camino de Nacional

El sorteo dejó a Nacional y Medellín en el mismo grupo. Los clásicos paisas serán parte de la disputa por avanzar y se jugarán con inversión de localías. De acuerdo con el fixture divulgado por la Dimayor, el primer encuentro entre los dos equipos antioqueños corresponde a la segunda jornada.

En ese primer clásico, Nacional será local. La revancha aparece en la quinta jornada, con Medellín encabezando el cruce. Los números dos y cinco identifican las jornadas del cuadrangular, no días del mes, por lo que no deben confundirse con una programación de calendario.

Santa Fe y Once Caldas completan los rivales del conjunto verdolaga. El equipo de Manizales será su primer adversario y también el último: Nacional comenzará visitándolo y terminará el recorrido de la zona como local ante el mismo rival.

Así será el recorrido del verde, fecha por fecha

Después del estreno frente a Once Caldas, Nacional recibirá al DIM. En la tercera jornada visitará a Santa Fe y en la cuarta volverá a enfrentar al equipo cardenal, esta vez con la localía para el conjunto antioqueño. El cierre tendrá el segundo clásico y el compromiso de vuelta ante el cuadro blanco.

Fecha 1: Once Caldas vs. Atlético Nacional.

Fecha 2: Atlético Nacional vs. Medellín.

Fecha 3: Santa Fe vs. Atlético Nacional.

Fecha 4: Atlético Nacional vs. Santa Fe.

Fecha 5: Medellín vs. Atlético Nacional.

Fecha 6: Atlético Nacional vs. Once Caldas.

En esta relación, el equipo que aparece primero es el local. Nacional tendrá tres partidos con esa condición y tres como visitante. La secuencia concentra sus dos cruces ante Santa Fe en las jornadas centrales, mientras que los enfrentamientos con Once Caldas quedan en los extremos del calendario del grupo.

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Nacional llega como líder de la primera fase

El conjunto verdolaga terminó el todos contra todos en el primer lugar con 40 puntos. Entre sus rivales del grupo A, Santa Fe sumó 34 unidades, Medellín consiguió 32 y Once Caldas se clasificó con 28, según la tabla divulgada por la Liga BetPlay al cierre de la fase inicial.

El otro cuadrangular reunirá a América, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali. Así, los dos clásicos regionales que tendrá esta etapa quedaron repartidos: el paisa estará en la zona A y el vallecaucano, entre América y Cali, en la zona B.

Con los rivales identificados, el llamado de Nacional a sus seguidores fue acompañar al equipo hasta el final. El primer paso del verde será fuera de casa frente a Once Caldas; después llegará el clásico como local, uno de los encuentros que concentra la atención de la afición en el comienzo del cuadrangular.

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El grupo y el primer rival de Nacional en los cuadrangulares

Imagen: Atlético Nacional.