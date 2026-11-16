Foto: Tomada de redes sociales

Resumen: El juvenil Abel Núñez, de las inferiores del Fútbol Club Ezeiza, murió el domingo tras permanecer hospitalizado por un pelotazo en la cabeza durante un partido ante Deportivo Muñiz. Fue intervenido quirúrgicamente, pero no logró recuperarse. Nueva Estrella, donde jugaba futsal, suspendió su jornada deportiva; ambos clubes acompañaron a su familia.

Murió el futbolista Abel Núñez tras recibir un pelotazo en la cabeza durante un partido juvenil

El futbolista juvenil Abel Núñez murió después de permanecer hospitalizado por un golpe en la cabeza sufrido durante un partido de las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, en Argentina. El joven, integrante de la categoría 2008, había sido intervenido quirúrgicamente, pero no logró recuperarse.

Su fallecimiento se conoció el domingo 15 de noviembre y fue lamentado por las instituciones en las que desarrollaba su carrera deportiva. Además de jugar fútbol once con Ezeiza, Núñez integraba la Reserva de futsal del Club Nueva Estrella, que suspendió su actividad prevista para esa jornada en señal de duelo.

Un pelotazo durante el partido contra Muñiz

El accidente ocurrió en el complejo del Club Atlético La Sonia, situado en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Allí se enfrentaban Fútbol Club Ezeiza y Deportivo Muñiz por la Quinta División del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA.

El encuentro correspondía a la sexta fecha de la Copa de Plata. Núñez, quien llevaba la camiseta número 10 y se desempeñaba como mediocampista ofensivo, recibió el impacto de un balón después de un despeje de un defensor rival y cayó sobre el césped sin reaccionar.

Cristian Rompani, periodista de Sábado Gol que estaba presente en el escenario, describió la secuencia en una entrevista con Infobae. Según su relato, el defensor de Muñiz tenía la marca encima y rechazó la pelota, que no tomó altura antes de alcanzar al futbolista a pocos metros de distancia.

«En mis casi 30 años en el fútbol juvenil nunca vi un pelotazo así», afirmó el cronista al recordar la jugada. Su testimonio sitúa el hecho en una acción de juego y no en una agresión entre los deportistas que disputaban el compromiso.

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El futbolista fue atendido y operado de urgencia

Tras la caída, sus compañeros pidieron ayuda y el médico que estaba en el predio ingresó para revisarlo. Rompani relató que se solicitó una ambulancia, pero que la urgencia llevó a una persona de la delegación de Ezeiza a poner una camioneta a disposición para trasladarlo a un centro asistencial.

De acuerdo con ese testimonio recogido por Infobae, en el hospital se determinó que Núñez tenía una fractura de cráneo y sangrado interno. El jugador fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque durante los días siguientes no consiguió superar la gravedad de su estado.

El partido de Quinta División quedó suspendido, al igual que el encuentro de Sexta que debía disputarse a continuación. Mientras el juvenil permanecía internado, Fútbol Club Ezeiza convocó a jugadores, entrenadores, familias y amigos a una cadena de oración por su recuperación.

Los clubes despidieron a Abel Núñez

Núñez había llegado al Fútbol Club Ezeiza a comienzos de 2026. En Nueva Estrella, donde también practicaba futsal, formaba parte de la Reserva desde 2024. Las dos instituciones expresaron su acompañamiento a la familia después de conocerse la noticia de su muerte.

«Hoy el fútbol queda en un segundo plano», expresó Ezeiza en su mensaje de despedida. El club recordó que el accidente ocurrió mientras el joven defendía su camiseta y manifestó el dolor de perder a un compañero que formaba parte de su comunidad.

Por su parte, Nueva Estrella anunció la suspensión de toda la jornada deportiva del domingo. Entre los compromisos cancelados estaba el que debía disputar frente a Argentinos Juniors, institución que también expresó sus condolencias por el fallecimiento.

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«Hoy no hay partidos ni resultados que importen», señaló Nueva Estrella al comunicar la decisión. Los mensajes de ambas instituciones estuvieron dirigidos a acompañar a los familiares, amigos y compañeros del futbolista que participaba en las categorías formativas del fútbol argentino.