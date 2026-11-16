Xavi Hernández, técnico de Países Bajos. Foto: Archivo EFE.

Resumen: Alemania goleó 5-0 a Países Bajos en Berlín en el cierre de la fase de grupos de la Nations League, la peor derrota oficial en 121 años de historia neerlandesa. Scherhant, un doblete de Wirtz, Schlotterbeck y Gruda marcaron. El equipo de Xavi, que venía de golear 7-0 a Grecia, perdió el liderato del grupo, pero avanza a cuartos; Alemania quedó primera con 11 puntos.

¡Histórica «manita»! Alemania goleó 5-0 al equipo de Xavi y le quitó el liderato en la Nations League

Alemania le propinó este lunes una goleada histórica de 5-0 a Países Bajos en el Estadio Olímpico de Berlín, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Según las crónicas de medios internacionales, el marcador se convirtió en la derrota más abultada en un partido oficial en los 121 años de historia del fútbol neerlandés. El equipo dirigido por Xavi Hernández, que apenas tres días antes había goleado 7-0 a Grecia, perdió además el liderato del grupo A2 a manos de la Alemania de Jürgen Klopp. Foto: Archivo EFE.

Festival alemán en el Olímpico

El partido arrancó con sustos para los locales. Países Bajos tuvo las primeras opciones claras: Crysencio Summerville desaprovechó una contra al minuto 19 y Donyell Malen, completamente solo frente al arco, no logró dirigir su cabezazo al 25′.

El marcador se abrió al minuto 41: Derry Scherhant, extremo de 24 años nacido en Berlín y jugador del Friburgo, recibió de Joshua Kimmich por la banda izquierda y clavó un disparo con rosca en la escuadra de Bart Verbruggen. Fue su primer gol como internacional, celebrado ante su familia en las gradas.

En el segundo tiempo llegó el vendaval. Al 60′, Florian Wirtz luchó un balón en la frontal, recortó a Denzel Dumfries y sacó un zurdazo espectacular para el 2-0. Cinco minutos después, Nico Schlotterbeck cabeceó un tiro libre botado por Brajan Gruda y firmó el 3-0. El propio Wirtz marcó su doblete al 71′ tras otra gran acción individual de Gruda, quien cerró la «manita» al 77′ empujando el rebote de un remate de Scherhant que se había estrellado en el palo.

Noche negra para Xavi

Para Xavi Hernández la noche significó su primera derrota en seis partidos desde que asumió como seleccionador de la «Oranje». El técnico español llegó al compromiso con bajas sensibles: Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Nathan Aké no estuvieron por lesión.

El contraste hizo la caída aún más dolorosa. El viernes, Países Bajos había goleado 7-0 a Grecia en Ámsterdam en uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos; tres días después encajó en Berlín la peor derrota oficial de su historia. La caída más abultada de la «Oranje» en general sigue siendo el 7-0 ante Alemania Occidental en un amistoso jugado en 1959.

El arquero Bart Verbruggen terminó recriminando abiertamente a sus compañeros durante la segunda parte, en la que el equipo neerlandés se desmoronó y encajó cuatro goles en apenas 17 minutos.

Triple empate y boletos a cuartos

Con la victoria, Alemania terminó primera del grupo A2 con 11 puntos, los mismos de Países Bajos y de Grecia, que venció 1-0 a Serbia en el otro partido de la jornada. El triple empate se deshizo por diferencia de goles: +4 para los alemanes, +2 para los neerlandeses y -6 para los griegos, que quedaron eliminados.

Alemania y Países Bajos avanzaron a los cuartos de final de la Nations League. El equipo de Klopp será cabeza de serie en el sorteo de este viernes y podría medirse a España, a Bélgica o al segundo del cuarto grupo (Noruega, Dinamarca o Portugal), con la ventaja de jugar la vuelta en casa a finales de marzo.

El triunfo confirmó el renacer de una Alemania en reconstrucción, en la que además fue su última noche vistiendo la camiseta Adidas después de 72 años de historia.

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