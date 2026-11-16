Jürgen Locadia, delantero de Curaçao. Foto suministrada.

Resumen: Jürgen Locadia explicó que la FIFA lo suspendió cuatro meses por un conflicto contractual con el CF Intercity. El atacante asegura que se marchó por salarios impagados, aunque el organismo consideró que incumplió el contrato. Acudió al TAS: sus solicitudes de frenar temporalmente el castigo fueron rechazadas, pero la apelación sigue pendiente. La medida le ha impedido jugar con Tampa Bay Rowdies y con Curaçao.

¡Del gol a los tribunales! El lío que tiene a una figura de Curaçao fuera de las canchas

Minuto30.com .- Jürgen Locadia rompió el silencio sobre el problema que lo ha dejado sin competir con su club y con la selección de Curaçao. El delantero explicó que la FIFA le impuso cuatro meses de suspensión por un conflicto contractual con el CF Intercity, su antiguo equipo en España, y que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS o CAS, para apelar la decisión.

El futbolista, actualmente vinculado al Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos, hizo pública su versión a través de un comunicado. Allí sostuvo que su salida del conjunto español estuvo motivada por salarios pendientes de pago y expresó su desacuerdo con el castigo. Mientras se tramita el recurso, la medida sigue afectando su participación en los terrenos de juego.

¿Qué pasó entre Locadia y el Intercity?

Según el relato del atacante, en septiembre de 2025 decidió terminar su contrato con el CF Intercity después de que el club incumpliera sus obligaciones salariales. Antes de dar ese paso, aseguró que concedió a la institución un plazo de 15 días para ponerse al día con los pagos que le adeudaba.

Locadia afirmó que el dinero no llegó dentro de ese plazo y que, por esa razón, optó por rescindir el vínculo. Ese es el origen de la disputa que terminó ante las instancias del fútbol internacional y que ahora lo mantiene a la espera de una resolución sobre su apelación.

Uno de los puntos centrales de su comunicado es que, de acuerdo con su versión, la FIFA reconoció que el Intercity no había cumplido con los pagos. Sin embargo, el organismo consideró que el jugador había incumplido el contrato al marcharse y le impuso la sanción deportiva de cuatro meses.

El delantero no comparte esa conclusión. Su explicación distingue entre la deuda que reclama al equipo español y la decisión que se tomó sobre la terminación del contrato: aunque sostiene que existían salarios sin pagar, eso no evitó que recibiera el castigo que hoy le impide actuar.

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La apelación sigue abierta, pero la sanción no se frenó

Tras conocer la decisión, Locadia llevó el caso al TAS. El atacante también solicitó que la suspensión se detuviera de manera provisional mientras se estudiaba su recurso, una posibilidad que le habría permitido volver a jugar sin esperar el desenlace del proceso.

No obstante, explicó que esas solicitudes provisionales fueron rechazadas. La apelación sobre el fondo del caso continúa pendiente. Es decir, la negativa a frenar temporalmente el castigo no equivale a un fallo definitivo del TAS sobre la disputa contractual que mantiene con su exequipo.

En la información difundida no se precisa la fecha exacta en la que terminará la suspensión ni cuándo se conocerá la decisión sobre la apelación. Por ahora, el futbolista mantiene su inconformidad y espera el resultado del procedimiento que abrió para controvertir la medida.

Un golpe para su club y para Curaçao

Más allá del expediente, Locadia se refirió al impacto deportivo y personal de su ausencia. Contó que se ha perdido encuentros importantes con el Tampa Bay Rowdies y la oportunidad de representar a Curaçao en un momento que calificó como muy importante para su selección nacional.

El atacante agradeció el respaldo recibido de su club, de la federación de Curaçao y de sus compañeros durante este periodo. Su mensaje explica que la sanción por la disputa con el Intercity ha afectado tanto su actividad con el club estadounidense como su presencia con el equipo nacional.

Mientras espera que se resuelva su recurso, el delantero sigue apartado de la competencia por esta medida. La duración anunciada del castigo es de cuatro meses, pero su comunicado no fija una fecha para el regreso a las canchas.

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El comunicado de Jürgen Locadia