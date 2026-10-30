Resumen: Richard Ríos se lesionó en los primeros minutos del empate 1-1 del Al Ittihad ante Abha en Arabia Saudita y salió del estadio en muletas. El volante antioqueño espera el parte médico oficial y es duda para los amistosos de la Selección Colombia ante Chile en noviembre.

Richard Ríos salió en muletas del estadio en Arabia Saudita y es duda para la Selección Colombia

El mediocampista antioqueño Richard Ríos encendió las alarmas de la Selección Colombia este viernes 30 de octubre, cuando debió abandonar el terreno de juego en los primeros minutos del partido entre su equipo, el Al Ittihad, y el Abha Club, por la fecha 12 de la liga de Arabia Saudita, que terminó empatado 1-1.

El jugador, que había arrancado como titular, quedó tendido en el césped con visibles gestos de dolor tras una pelota dividida en la mitad de la cancha. En la jugada, un rival conducía el balón presionado por dos compañeros del colombiano y, cuando Ríos llegó a apoyar la marca, el adversario cayó con todo su peso sobre él.

De acuerdo con medios deportivos que siguieron el compromiso, la afectación fue en el tobillo. El volante recibió atención médica de inmediato, pero no pudo continuar y salió sustituido entre lágrimas. En su lugar ingresó Ahmed Al-Ghamdi, por disposición del técnico alemán Jens Wissing, para no desarmar la mitad de la cancha.

La imagen que preocupa a Colombia

La zozobra creció al término del compromiso, cuando Ríos fue captado abandonando el estadio en muletas, cojeando marcadamente y sin poder desplazarse por sus propios medios camino al bus de la delegación. Las imágenes del jugador retirándose del recinto con apoyo auxiliar circulan en redes sociales y reflejan el impacto de una lesión que le impidió sostenerse en pie sin asistencia.

Hasta el momento, el club árabe no ha publicado el parte médico oficial. En las próximas horas le realizarán exámenes para establecer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación, dos datos que tanto el Al Ittihad como la Selección Colombia esperan con urgencia.

El departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol ya está en contacto directo con el cuerpo médico del club para conocer los resultados de los exámenes y evaluar los tiempos de recuperación del volante.

Duda para los amistosos ante Chile

La lesión llega en un momento delicado para el técnico Néstor Lorenzo, pues la Selección Colombia disputará en noviembre una doble fecha de amistosos frente a Chile: el viernes 13 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que marcará el regreso de la ‘tricolor’ a esa ciudad desde 1999, y el martes 17 en el estadio Nacional de Santiago.

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El primer duelo tendrá un fin solidario: la totalidad de la taquilla del Pascual Guerrero será donada a las labores de asistencia y reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto en el país.

Estos compromisos, los primeros de la ‘tricolor’ después del Mundial, le sirven al entrenador para probar nuevos jugadores y sistemas de juego, por lo que la posible ausencia de Ríos, quien hizo parte del plantel mundialista y ha sido fijo durante el proceso, representa un problema adicional. La lista de convocados se conocería al terminar la primera semana de noviembre.

El momento de Ríos en Arabia

Ríos, nacido en Vegachí, Antioquia, llegó al fútbol saudí en septiembre pasado, cedido por el Benfica de Portugal hasta el final de la temporada 2026/27. En su primera campaña en Lisboa había disputado 45 partidos oficiales, con ocho goles y seis asistencias, tras hacerse un nombre en el Palmeiras de Brasil.

El volante venía de jugar varios partidos consecutivos con el Al Ittihad, que marcha cuarto en la liga de Arabia Saudita, y se había consolidado en el esquema de Wissing. Ahora, club y Selección aguardan el parte médico que definirá su futuro inmediato.

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Foto: Instagram richardrios.m