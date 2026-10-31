Resumen: El Al Ittihad confirmó el parte médico de Richard Ríos: esguince alto del tobillo izquierdo con lesión de la sindesmosis tibiofibular. El volante antioqueño se pierde la doble fecha de la Selección Colombia ante Chile (13 y 17 de noviembre). Ríos, uno de los más usados por Néstor Lorenzo con 40 partidos, se lesionó el viernes ante el Abha y salió del estadio en muletas. Nelson Deossa suena como reemplazo.

¡Baja confirmada! Richard Ríos se pierde los partidos de la Selección Colombia por una dura lesión

Mala noticia para la Selección Colombia a pocas semanas de la próxima fecha FIFA. Richard Ríos, uno de los volantes más importantes del proceso de Néstor Lorenzo, quedó por fuera de la convocatoria para los partidos amistosos ante Chile después de que su club, el Al Ittihad de Arabia Saudita, confirmara el parte médico oficial de la lesión que sufrió el pasado viernes.

El antioqueño, nacido en Vegachí, se había convertido en pieza casi intocable de la Tricolor. Desde su primera convocatoria en agosto de 2023, el volante mixto estuvo presente en la gran mayoría de las citaciones del argentino Lorenzo y hoy es uno de los jugadores con más minutos en su ciclo: 40 partidos con la camiseta nacional, entre competencias oficiales y amistosos.

El parte médico oficial de Richard Ríos

La lesión se produjo al minuto 4 del partido que el Al Ittihad disputó el viernes ante el Abha, por la fecha 12 de la liga de Arabia Saudita. Tras ser derribado, un rival cayó con todo su peso encima del tobillo izquierdo del colombiano, que quedó tendido en el césped con claros gestos de dolor y tuvo que abandonar el terreno de juego. Horas después, un video que circuló en redes sociales lo mostró saliendo del estadio en muletas, lo que encendió las alarmas en Colombia.

Este sábado el club saudí confirmó el diagnóstico con el parte médico oficial: Ríos padece un esguince grado 2 con compromiso en el ligamento del tobillo izquierdo.

«Los exámenes médicos de Richard Ríos confirmaron un esguince de tobillo alto izquierdo, con resonancia magnética que confirma la lesión por sindesmosis tibiofibular», se lee en el comunicado publicado por el Al Ittihad en sus canales oficiales.

Ese tipo de lesión, conocida como esguince alto de tobillo, suele requerir varias semanas de recuperación, por lo que el volante no alcanza a estar disponible para la doble jornada de noviembre.

«Volver más fuerte es una obligación»: el mensaje de Ríos

Antes de que se conociera el parte médico, el propio Richard Ríos había enviado un mensaje de motivación a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde dejó ver que asume la lesión como un reto más en su carrera.

«Antes de llevarte a lugares grandes, Dios te prepara en los momentos más difíciles. Volver más fuerte, es una OBLIGACIÓN!», escribió el volante de 26 años en sus redes sociales, mensaje que fue compartido por miles de hinchas de la Selección Colombia.

La baja de Ríos se suma a la lista de ausencias que debe manejar Néstor Lorenzo de cara a los amistosos de noviembre, que sirven como preparación para lo que viene en el ciclo de la Tricolor.

¿Cuándo juega la Selección Colombia y quién podría reemplazarlo?

La Selección Colombia se medirá a Chile en un doble partido: primero el 13 de noviembre en Cali y luego el 17 del mismo mes en Santiago de Chile. Serán los últimos compromisos del año para el combinado nacional.

Con la ausencia confirmada de Richard Ríos, Lorenzo tendrá que buscar un reemplazante en la posición de volante mixto. El principal candidato para ocupar ese puesto es Nelson Deossa, jugador del Real Betis de España, que ya fue citado en alguna ocasión por el entrenador argentino, aunque no llegó a tener minutos en cancha.

La lesión del antioqueño es un golpe duro para la Tricolor, que pierde a uno de sus jugadores más regulares justo cuando el equipo busca consolidar su nómina de cara a los próximos retos internacionales.

Por ahora, Ríos comenzará su proceso de recuperación en Arabia Saudita bajo la supervisión del cuerpo médico del Al Ittihad, con la ilusión de volver a tiempo para los compromisos de su club y de la Selección Colombia en el próximo año.

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