¡Histórico! Luz Stella Murgas es la nueva presidente de la ANDI: la primera mujer en el cargo

Resumen: La ANDI eligió a Luz Stella Murgas como su nueva presidente en reemplazo de Bruce Mac Master. Es la primera mujer al frente del gremio empresarial desde su fundación en 1944. Murgas, abogada de la Universidad del Rosario, venía de presidir Naturgas y acumula más de dos décadas de trayectoria en los sectores empresarial y minero-energético, con pasos por Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre sus retos estarán fortalecer la competitividad del país y la articulación entre los sectores público y privado.

La Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) eligió este martes 10 de noviembre a Luz Stella Murgas como su nueva presidente, en reemplazo de Bruce Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años al frente del principal gremio empresarial del país.

La decisión se tomó luego de que la comisión encargada de la búsqueda y selección presentara a la Junta un informe detallado sobre los candidatos a presidir la organización, «como resultado de un proceso de evaluación adelantado por las instancias correspondientes de la Asociación y orientado a responder a las necesidades institucionales del empresariado», informó la ANDI.

Murgas llegó a la etapa final del proceso junto a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), después de que Carlos de Hart, que también figuraba en la terna inicial, se retirara de la contienda. Según versiones periodísticas, una reunión anterior de la Junta había terminado con la votación dividida, pero en las últimas horas la abogada sumó los apoyos necesarios para quedarse con el cargo. Algunos medios señalaron, citando fuentes, que el Gobierno Nacional la tenía como su candidata.

La elección es histórica para el gremio: Murgas será la primera mujer en ocupar la presidencia de la ANDI desde su fundación en 1944, hace 82 años. Antes de ella, la organización había tenido 11 presidentes, todos hombres.

Los retos de la nueva presidente

Desde la ANDI señalaron que entre los principales retos de la nueva presidente estará fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.

«Al frente de la ANDI, Luz Stella Murgas liderará la representación del sector empresarial colombiano y la defensa de principios fundamentales como la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible. Asimismo, tendrá la labor de fortalecer el diálogo democrático, promover la articulación entre los sectores público y privado e impulsar una agenda económica, social y empresarial que contribuya a la competitividad, la inclusión social y el desarrollo del país, y fortalezca el papel del sector privado como motor de crecimiento», indicó la Asociación, que agrupa a más de 1.600 empresas afiliadas de sectores como la industria, el comercio, los servicios, los alimentos y el sistema financiero.

¿Quién es Luz Stella Murgas?

La nueva presidente de la ANDI es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución, con más de dos décadas de trayectoria en los sectores empresarial y minero-energético.

Trabajó durante ocho años en Ecopetrol, entre 2005 y 2013, como asesora tributaria de diferentes líneas de negocio. Allí participó en los procesos de capitalización y salida de la compañía al mercado accionario, además de asuntos de internacionalización y reorganización de activos.

En 2013 llegó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde ocupó primero la Gerencia de Contratos en Exploración y luego, entre 2015 y 2016, la vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas, desde donde promovió la inversión nacional y extranjera en exploración y producción de petróleo y gas, incluidos proyectos costa afuera.

Entre 2017 y 2021 fue socia y gerente general de Lambda Consultoría, firma especializada en proyectos de alto impacto para el sector minero-energético y de infraestructura, y en septiembre de 2021 asumió la presidencia ejecutiva de Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, que reúne a las empresas de la cadena de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural. Desde ese gremio fue una de las principales voces del sector energético en las discusiones sobre abastecimiento, seguridad energética y competitividad.

Su liderazgo también tuvo reconocimiento internacional: en mayo de 2025 fue elegida integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional del Gas (IGU) y coordinadora regional para América Latina y el Caribe para el periodo 2025-2028, la única mujer entre los ocho coordinadores regionales designados. Además, Forbes Colombia la incluyó en su selección de las 100 Mujeres Poderosas del país en 2025.

Murgas asume la dirección del gremio tras la renuncia de Bruce Mac Master, quien llegó a la presidencia de la ANDI en 2013 y dejó el cargo en octubre pasado, después de semanas de tensión en la relación entre la organización y el Gobierno Nacional. En su carta de renuncia, Mac Master señaló que había intentado encontrar una salida a las diferencias y preservar la capacidad del gremio para actuar con autonomía.

Con su llegada, la nueva presidente tendrá el reto de ampliar su experiencia del sector minero-energético hacia una agenda que representa a empresas de intereses muy diversos, y de asumir la interlocución del empresariado con el Gobierno Nacional en asuntos como inversión, crecimiento económico, competitividad, regulación y empleo.

Foto: Naturgas.

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