Medellín reunirá a expertos para prevenir las violencias sexuales contra la niñez

Resumen: Medellín realizará el sexto Congreso Internacional Todos los Protegemos el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Plaza Mayor. El encuentro gratuito abordará la prevención de las violencias sexuales contra la niñez, los riesgos digitales y el fortalecimiento de entornos protectores, con expertos nacionales e internacionales.

La Alcaldía de Medellín anunció que la prevención de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes será el centro de la sexta edición del Congreso Internacional Todos los Protegemos, que se realizará el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Plaza Mayor. El encuentro, liderado desde Tejiendo Hogares, tendrá participación gratuita y reunirá a expertos nacionales e internacionales.

La primera dama Margarita María Gómez y el alcalde Federico Gutiérrez presentaron los temas y los invitados de esta edición. La programación académica irá de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. durante ambas jornadas. Las personas interesadas pueden consultar la inscripción en el portal de la Alcaldía de Medellín.

Prevención de las violencias sexuales en entornos digitales

Uno de los asuntos centrales será la protección de la niñez frente a los riesgos de internet. La agenda se organizará en tres ejes: entornos digitales y prevención de riesgos; vínculos protectores y corresponsabilidad; y trauma, acompañamiento y restauración.

La primera dama explicó que las herramientas de prevención deben responder tanto a los riesgos del mundo físico como a los que aparecen en las plataformas virtuales. También destacó la participación de expertos del FBI y la articulación con Estados Unidos para fortalecer la protección de los menores de edad.

«El abuso no se da únicamente en el mundo físico, sino que también se da en los entornos virtuales», expresó durante la presentación.

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Gutiérrez alertó sobre la captación de menores a través de videojuegos y redes sociales. Según explicó, algunos agresores se hacen pasar por otros niños, solicitan imágenes y después recurren a amenazas para exigir más contenido. El mandatario insistió en prestar atención a lo que ocurre alrededor del uso de internet.

Foto: Alcaldía de Medellín

Los expertos que participarán en Todos los Protegemos

Entre los invitados internacionales estará Olimpia Coral Melo, de México, defensora de los derechos digitales e impulsora de la Ley Olimpia. También participará Daniel Root, de Estados Unidos, agente especial supervisor del FBI con experiencia en investigaciones de explotación infantil.

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La programación contará además con Carina Castro Fumero, de Costa Rica, neuropsicóloga clínica y pediátrica; Mar Romera, de España, pedagoga y especialista en educación emocional; Hernán Javier Aldana Marcos, de Argentina, doctor en Ciencias Biológicas especializado en neurociencias y educación, y Emilio Puccio, de Italia, secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores.

El encuentro está dirigido a familias, cuidadores, comunidad educativa, servidores públicos, organizaciones sociales, gremios y ciudadanía en general. En las versiones de 2024 y 2025 participaron, en conjunto, 8.600 personas, de acuerdo con el balance de la Alcaldía de Medellín.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Tejiendo Hogares refuerza la protección de la niñez

El Congreso hace parte de las acciones de Tejiendo Hogares, liderado por el Despacho de la Primera Dama. Según la Alcaldía de Medellín, durante la actual gestión el programa ha llegado a 93.772 niñas, niños, adolescentes y personas adultas con herramientas para reconocer señales de alerta, identificar riesgos y conocer las rutas de atención.

La estrategia combina formación, campañas de sensibilización y experiencias artísticas. Asimismo, vincula a los sectores de salud, transporte y construcción, junto con organizaciones sociales, deportivas y culturales, para ampliar la prevención de las violencias sexuales.

Foto: Alcaldía de Medellín

El boletín oficial también reporta que, entre enero y octubre de 2026, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) registró 2.517 notificaciones de violencia sexual contra menores de edad en Medellín, frente a 2.658 en el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 141 notificaciones, equivalente al 5,3 %.

Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía señaló que la detección temprana, la notificación y la activación oportuna de las rutas de atención siguen siendo prioritarias. El Congreso busca sumar herramientas para que las familias y los demás adultos corresponsables fortalezcan los entornos protectores.