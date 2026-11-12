Resumen: Resumen: EPM entregó el balance del ahorro de agua del miércoles 11 de noviembre de 2026: Piedras Blancas subió a 46 litros ahorrados por hogar al día (meta 92), mientras La Fe cayó a 2 y Riogrande II a 22 (meta 70). Ninguno de los tres sistemas cumple la meta diaria, por lo que la empresa pidió más compromiso a los hogares y advirtió que el aumento del consumo podría llevar a medidas adicionales para proteger el servicio, pensando en los meses más difíciles de El Niño, entre diciembre y marzo. Las interrupciones programadas del acueducto siguen suspendidas del 9 al 15 de noviembre.

EPM pide más compromiso: el ahorro de agua mejoró en Piedras Blancas, pero en La Fe cayó a 2 litros

Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó este jueves el balance del ahorro de agua correspondiente al miércoles 11 de noviembre en el Valle de Aburrá: el esfuerzo mejoró en Piedras Blancas, pero retrocedió en La Fe y en Riogrande II, y los tres sistemas de abastecimiento siguen por debajo de sus metas diarias. Por eso, la empresa insistió en que se necesita más compromiso de los hogares para conservar las reservas.

De acuerdo con el reporte de EPM, tanto el resultado como la meta se expresan en litros diarios ahorrados por hogar, y el balance se compara frente a lo registrado el martes 10 de noviembre.

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Así quedó el ahorro en los tres embalses el 11 de noviembre

En Piedras Blancas, los hogares ahorraron en promedio 46 litros, es decir, 17 litros más que el martes, cuando la cifra fue de 29. Aunque es el mejor resultado de los tres sistemas, todavía equivale apenas a la mitad de la meta diaria de 92 litros.

Este embalse abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria, en Medellín.

En La Fe (La Ayurá), el ahorro cayó a solo 2 litros por hogar, frente a los 19 del día anterior, muy lejos de la meta de 70 litros. Es el resultado más bajo de la jornada en el balance de la empresa.

Este sistema suministra agua a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín.

En Riogrande II el ahorro también disminuyó: pasó de 23 a 22 litros por hogar, frente a la meta de 70 litros. Este embalse abastece a Bello, Copacabana, Girardota y la zona occidental y noroccidental de Medellín.

Imagen: EPM. Balance del ahorro de agua del 11 de noviembre de 2026.

Una semana de altibajos en el consumo

La evolución diaria entre el 4 y el 11 de noviembre muestra que ninguno de los tres sistemas alcanzó su meta en la última semana. En promedio por día, Piedras Blancas acumula 46 litros ahorrados por hogar, La Fe 25 litros y Riogrande II 33 litros, todos por debajo de los objetivos de 92 y 70 litros, respectivamente.

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EPM agradeció a quienes siguen ahorrando en casa, pero fue enfática en que hay que aumentar el ahorro y sostenerlo todos los días para conservar las reservas de cara a los meses más difíciles del fenómeno de El Niño, previstos entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

«El aumento del consumo pone en riesgo el esfuerzo colectivo de ahorro. Si no cambiamos nuestros hábitos ahora, podrían ser necesarias medidas adicionales para proteger el servicio», advierte la empresa en su mensaje a la ciudadanía.

Imagen: EPM. Evolución diaria del ahorro entre el 4 y el 11 de noviembre de 2026.

Embalses recuperados, pero el llamado sigue

Las lluvias de las últimas semanas han favorecido la recuperación de los embalses que abastecen el Valle de Aburrá. Según los reportes más recientes, los tres sistemas registran niveles de almacenamiento superiores al 84 %, con La Fe y Piedras Blancas muy cerca de su capacidad máxima.

Con ese panorama, EPM confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no hay interrupciones programadas del servicio de acueducto por el fenómeno de El Niño en las zonas abastecidas por Piedras Blancas. Sin embargo, la empresa recuerda que la ausencia de cortes no es razón para bajar la guardia: cada litro que se deja de consumir protege las reservas y la continuidad del servicio.

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Hábitos que suman litros en casa

EPM recuerda que las acciones cotidianas son la herramienta más efectiva para acercarse a las metas. Estas son algunas de sus recomendaciones:

Reducir la ducha a tres minutos : una ducha de 10 minutos puede gastar cerca de 130 litros, mientras una corta usa entre 35 y 40.

: una ducha de 10 minutos puede gastar cerca de 130 litros, mientras una corta usa entre 35 y 40. Cerrar la llave mientras se enjabona el cuerpo, lava la loza o se cepilla los dientes; para esto último, usar un vaso.

mientras se enjabona el cuerpo, lava la loza o se cepilla los dientes; para esto último, usar un vaso. Reutilizar el agua : la que sale mientras se calienta la ducha sirve para descargar el sanitario, limpiar pisos o regar plantas.

: la que sale mientras se calienta la ducha sirve para descargar el sanitario, limpiar pisos o regar plantas. Evitar la manguera para lavar vehículos o fachadas: usada libremente puede consumir unos 200 litros en 10 minutos.

para lavar vehículos o fachadas: usada libremente puede consumir unos 200 litros en 10 minutos. Usar lavadora y lavaplatos con cargas completas y revisar periódicamente llaves, sanitarios y tuberías para detectar fugas.

La empresa reiteró que cuidar el agua que se comparte es responsabilidad de todos y que cuenta con el compromiso de la ciudadanía para superar juntos los meses más exigentes de la temporada seca.

Imágenes: EPM. Balance del ahorro de agua del 11 de noviembre de 2026 y evolución diaria entre el 4 y el 11 de noviembre.