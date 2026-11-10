Resumen: La Alcaldía de Medellín y la Corte Suprema de Justicia sellaron una alianza para que la niñez y las poblaciones vulnerables tengan un acceso más fácil y rápido a la justicia. El acuerdo se firmó durante un encuentro con comisarios, defensores y jueces de familia.

Protección de la Niñez: Fico y la Corte Suprema se unen por los más vulnerables de Medellín

La Protección de la Niñez en Medellín sumó un aliado de peso: la Corte Suprema de Justicia. En el marco del Primer Encuentro Interinstitucional de Medellín para la Protección de la Niñez, el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente de la alta corte, Iván Mauricio Lenis Gómez, firmaron un memorando de entendimiento para facilitar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

El encuentro, que se desarrolla el 9 y 10 de noviembre y reúne a cerca de un centenar de comisarios, defensores y jueces de familia, es liderado por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte, junto con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Alcaldía de Medellín. Su propósito es articular a los operadores administrativos y judiciales para construir rutas de protección comunes y eficientes para los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Lea también: ¡Van por buen camino! Ahorro de agua en Medellín ya supera el 60 % de la meta de EPM

¿Qué contiene el memorando que firmaron Fico y la Corte Suprema?

El acuerdo está diseñado para que las decisiones judiciales y los criterios de protección lleguen de manera clara y sencilla a la ciudadanía, siguiendo los estándares internacionales de las Cien Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

«Es un memorando de entendimiento para hacer que la justicia sea más accesible, cercana y oportuna para los ciudadanos y, en particular, para la niñez. Las Reglas de Brasilia lo que buscan es eliminar las barreras de acceso a la justicia, y estamos muy comprometidos en ello», señaló el presidente de la Corte Suprema.

Lenis Gómez también destacó que una atención adecuada de los conflictos familiares desde las comisarías puede evitar que algunos casos lleguen a los estrados judiciales o permitir que, cuando se requiera la intervención de los jueces, los procesos ya tengan un trámite adelantado.

Foto: Alcaldía de Medellín

Frente unido contra la explotación de menores

El alcalde Gutiérrez aprovechó el escenario para hacer un llamado urgente a la articulación institucional entre los gobiernos locales y las altas cortes. Sostuvo que las administraciones municipales no pueden combatir solas delitos de alto impacto como la explotación sexual infantil, por lo que requieren un frente unificado con la rama judicial, la Fiscalía y la Policía.

La Protección de la Niñez es uno de los ejes de la actual administración. El encuentro ratificó además el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de descentralizar sus esfuerzos y cooperar activamente con las administraciones locales en la defensa de los derechos de los menores de edad.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín le apunta a descongestionar las comisarías de familia

La firma se da en un momento clave para las comisarías de familia de la ciudad. La Alcaldía de Medellín se fijó la meta de resolver 5.000 procesos que estaban represados y, al 26 de octubre, ya había resuelto 4.871, es decir, un avance del 97,42 %. Apenas quedaban 129 pendientes.

Durante 2026, según el balance de la administración, en las comisarías se han radicado 10.802 procesos y se han finalizado 12.056. Además, se vincularon 64 nuevos servidores y entró en operación ComisarIA, una herramienta de inteligencia artificial que apoya el trabajo de estas dependencias.

Lea también: El general Dan Caine, el militar más poderoso de Estados Unidos, ya está en Colombia

A esto se suma la apertura de dos nuevas comisarías, la 7B y la 13B, con una inversión superior a los $618 millones. Las sedes, ubicadas en el búnker de la Fiscalía y en el sector de La Floresta, amplían la cobertura de atención en distintas zonas de Medellín.

Foto: Alcaldía de Medellín

Dos días de trabajo por la niñez

Durante las dos jornadas, los cerca de 100 asistentes abordan experiencias innovadoras para romper la barrera del lenguaje judicial con tecnología, analizan el impacto de la inteligencia artificial en las comisarías y conocen el proyecto de justicia relacional para la especialidad de familia.

La segunda jornada está dedicada a mesas técnicas que trabajan en un diagnóstico comparado por distrito y en la formulación de una ruta de protección con estándares mínimos comunes, puntos de traspaso entre lo administrativo y lo judicial, e indicadores de seguimiento para su implementación.

Foto: Alcaldía de Medellín

Con la firma de este memorando, la Protección de la Niñez en Medellín gana un respaldo directo de la más alta autoridad judicial del país, que se suma al trabajo que ya adelantan comisarías, defensorías y juzgados de familia en la ciudad.