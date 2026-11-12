Resumen: La Alcaldía de Medellín informó que la nueva estación de Policía de El Poblado supera el 30 % de avance. La losa del segundo piso está terminada y se prepara la estructura del tercer nivel. El proyecto contempla 3.800 metros cuadrados, una inversión superior a $27.000 millones y espacios administrativos, operativos y de bienestar para los uniformados.

La estación de Policía de El Poblado toma forma: terminan la losa del segundo piso

La nueva estación de policía de El Poblado, en la comuna 14 de Medellín, ya tiene terminada la losa del segundo piso y avanza en la preparación de la estructura para construir el tercer nivel. Así lo informó la Alcaldía de Medellín este 12 de noviembre de 2026, al entregar un balance del proyecto que busca fortalecer la presencia policial y la capacidad operativa en este sector de la ciudad.

De acuerdo con el boletín, las obras registran un avance superior al 30 %. La inversión reportada para el proyecto supera los $27.000 millones y contempla la intervención de 3.800 metros cuadrados de infraestructura.

La nueva edificación está diseñada para mejorar la atención a la ciudadanía y optimizar la respuesta ante emergencias. La iniciativa hace parte de la apuesta de la Alcaldía de Medellín por mejorar la infraestructura y la dotación que apoya el trabajo de las entidades de seguridad y justicia.

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Así avanza la estación de policía de El Poblado

Además de los trabajos para levantar el tercer nivel, se construye un muro de contención en el costado sur. Esta estructura ayudará a mantener estable el terreno y a garantizar la seguridad de la edificación.

Foto: Alcaldía de Medellín

«Medellín necesita instituciones con presencia permanente, infraestructura adecuada y capacidad de respuesta. Seguimos consolidando condiciones para ejercer autoridad, recuperar espacios y enfrentar de manera contundente a quienes pretenden afectar la seguridad y la convivencia», expresó el secretario de Seguridad y Convivencia encargado, Sebastián Acosta.

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Tres niveles para la operación y el bienestar de los uniformados

La estación de policía tendrá tres niveles. Su distribución incluye parqueaderos para vehículos policiales, oficinas administrativas, armerillo, zona de detenidos y guardia, con espacios destinados a las actividades administrativas y operativas de la institución.

El diseño también contempla alojamientos, comedor, cocina y zonas de bienestar para los uniformados, además de un apartaestudio para el fiscal. Con estas áreas, el proyecto busca fortalecer las condiciones en las que se desarrollan las labores de la Policía Nacional en El Poblado.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Empleo y zonas verdes dentro del proyecto

La construcción ha generado 263 empleos, de los cuales 92 permanecen activos. En estos puestos trabajan 16 mujeres y 76 hombres, según el balance entregado por la Alcaldía de Medellín.

El proyecto también ha promovido la inclusión laboral: el boletín reporta una participación del 24 % de jóvenes menores de 28 años y del 7 % de personas mayores de 55 años.

En el componente ambiental, la nueva estación de policía contempla la siembra de árboles nativos. A esto se suma la incorporación de más de 658 metros cuadrados de zonas verdes y 534 metros cuadrados de jardines, como parte de los espacios previstos para la edificación.