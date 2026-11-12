Foto de archivo

Resumen: Un agente de tránsito resultó lesionado tras intervenir en un altercado en Robledo. La Secretaría de Movilidad reportó una captura y denuncias por el caso.

Motociclista habría embestido a agente de tránsito que auxiliaba a una conductora en Robledo

Un agente de tránsito resultó lesionado en un hombro después de que un motociclista presuntamente lo embistiera cuando intentaba auxiliar a una conductora en Robledo, Medellín. Según la Secretaría de Movilidad, el hecho ocurrió el 10 de noviembre y el señalado responsable fue capturado con apoyo de la comunidad.

El caso se registró en la glorieta de la carrera 70 con calle 78C, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el motociclista tuvo un altercado con una mujer que se movilizaba en un automóvil y habría arrojado una piedra contra el vehículo, rompiendo uno de sus vidrios.

Al advertir la situación, el funcionario intervino para ayudar a la conductora. Durante ese procedimiento, el hombre habría lanzado la motocicleta contra el agente de tránsito y le ocasionó la lesión.

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Atención al agente de tránsito y captura del presunto agresor

Personas que estaban en el sector intervinieron para impedir que el presunto agresor escapara. Posteriormente, la Policía efectuó la captura, mientras el funcionario recibió atención de los paramédicos del 123 y fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, informó que tanto el agente de tránsito lesionado como la conductora afectada instauraron denuncias penales. Según el reporte, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

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La motocicleta fue inmovilizada

Las autoridades también inmovilizaron la motocicleta porque, según la Secretaría de Movilidad, estaba siendo utilizada para prestar un servicio de transporte no autorizado.

Ruiz agradeció el respaldo de los ciudadanos al funcionario y señaló: «Es prioridad absoluta cuidar la vida y la integridad de todos los ciudadanos en las vías».

Este caso es distinto de la agresión contra otro funcionario de Movilidad en ‘El Hueco’, sobre la que Minuto30 informó el 9 de noviembre. En ese episodio, un hombre persiguió y golpeó a un agente en el centro de la ciudad.