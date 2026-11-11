Resumen: Videos que circulan en redes muestran a presuntos disidentes de las Farc huyendo de la vía Panamericana, en el norte del Cauca, mientras el Ejército inicia la persecución. Las imágenes se conocen tras el ataque con drones contra el peaje de Mondomo, en Santander de Quilichao, que no dejó heridos ni daños estructurales, pero sembró el pánico entre los viajeros y obligó a cerrar la vía por cerca de dos horas. Es el segundo ataque contra ese peaje en menos de una semana.

Videos: disidentes de las Farc huyen de la vía Panamericana en medio de combates con el Ejército en el Cauca

Dos videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc huyen por una ladera a un costado de la vía Panamericana, en el norte del Cauca, mientras soldados del Ejército Nacional inician la persecución. Las imágenes se conocen en medio del nuevo ataque con drones registrado este miércoles contra el peaje de Mondomo, en Santander de Quilichao, que volvió a sembrar el pánico entre los viajeros que se movilizaban por este corredor entre Cali y Popayán.

En la primera grabación se ve cómo varios hombres corren por una ladera cubierta de vegetación para alejarse de la carretera; en la segunda se observa a los uniformados descender por la pendiente para iniciar la persecución, ante la mirada de la gente que observa la escena, una situación que se ha vuelto cotidiana en este departamento.

los guerrilleros (izq) huyen de los soldados (der) en inmediaciones de la vía Panamericana. Capturas de video. Crédito: cuenta de X @Ruben723

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el atentado se registró hacia el mediodía de este miércoles 11 de noviembre, cuando explosivos lanzados desde drones fueron dirigidos contra el punto de recaudo ubicado en la vereda Cachimbal, sobre la vía Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao. El peaje, que aún no entra en funcionamiento, no reportó daños estructurales ni personas heridas, según confirmó la concesión Nuevo Cauca, encargada de estas instalaciones.

El ataque provocó momentos de angustia entre los conductores que transitaban por el sector. Varios videos grabados por ciudadanos muestran cómo los viajeros tuvieron que detenerse y retroceder en reversa para alejarse del lugar, tras escuchar ráfagas de ametralladora y observar el intercambio de disparos. Los combates se prolongaron por cerca de dos horas, durante las cuales el tránsito vehicular fue suspendido de manera preventiva mientras las autoridades inspeccionaban la zona y descartaban la presencia de más explosivos.

«Con medios terrestres y aéreos, soldados de la Brigada 29, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, mantienen su despliegue operacional en el sector de Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, tras el ataque terrorista perpetrado, mediante el lanzamiento de dispositivos explosivos desde drones, por integrantes del grupo armado organizado residual estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco», informó la Tercera División del Ejército Nacional.

El parte agrega que esta acción criminal «puso en riesgo la vida e integridad de los trabajadores del peaje, las comunidades aledañas y los usuarios que transitan por este corredor vial» y que, de acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas lesionadas. El Ejército señaló además que continúa desarrollando operaciones militares de seguridad y control en la zona. En la actualización más reciente, la institución informó que el tránsito vehicular sobre la vía Panamericana permanece habilitado, con el despliegue del Grupo de Caballería Liviana N.° 8, unidad orgánica de la Brigada 29.

El ataque también estuvo a punto de alcanzar a la comunidad educativa: estudiantes y profesores de un colegio del corregimiento de Mondomo quedaron en medio de la zozobra, sin que se reportaran heridos.

Las autoridades atribuyen de manera preliminar estos hechos a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, que mantienen presencia en Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires, en el norte y centro del Cauca.

Este es el segundo ataque contra el mismo peaje en menos de una semana: el pasado sábado 7 de noviembre el punto ya había sido blanco de un atentado similar con drones, y en el último mes se habla de cuatro acciones de este tipo contra la infraestructura vial del sector. Ante la reiteración de los ataques, el departamento pidió al Gobierno nacional sistemas antidrones para proteger los peajes y los puestos de control sobre la Panamericana.

Los ataques con drones se han convertido en una amenaza creciente en Colombia. Según la Fundación Ideas para la Paz, en 2024 se registraron 119 ataques de este tipo; en 2025 fueron 277 y en lo corrido de 2026, con corte al 2 de noviembre, ya van 351. La fuerza pública ha sido el principal objetivo: entre 2024 y el pasado 8 de octubre suma 401 uniformados heridos y 24 muertos, mientras en el mismo periodo se registran 55 civiles heridos y seis asesinados.

Frente a esta amenaza, el Gobierno nacional anunció que puso en marcha un plan de choque para dotar a las tropas de «medios reales para contrarrestar esta amenaza». El Ministerio de Defensa confirmó además que se estructura un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para garantizar la financiación de estos sistemas y una ley para controlar la importación y el uso de drones en el país.

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