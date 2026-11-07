Resumen: Un atentado con drones contra el peaje Mondomo, en la vía Popayán-Santander de Quilichao, dejó daños materiales este sábado 7 de noviembre, sin personas heridas. La concesionaria Nuevo Cauca habló de ataque sistemático, pidió presencia permanente del Ejército en las estaciones de peaje y recordó que es el segundo ataque contra ese punto en tres meses.

Atentado peaje Mondomo: otra vez lo atacaron, ahora con drones, y piden que el Ejército se quede

Un atentado con explosivos sacudió la mañana de este sábado 7 de noviembre el peaje Mondomo, ubicado en la vía que comunica a Popayán con Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. El ataque dejó daños materiales en la infraestructura de esta estación de recaudo.

De manera preliminar se conoció que los responsables utilizaron drones para lanzar los explosivos contra las instalaciones. Hasta el momento no se reportan trabajadores, usuarios de la vía ni habitantes de la zona lesionados como consecuencia de este hecho.

La infraestructura afectada se encuentra en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el punto PR 60+900 del corredor vial. El ataque fue rechazado por la concesionaria Nuevo Cauca S.A.S., que confirmó los daños y anunció que sus equipos técnicos adelantan una evaluación para establecer el alcance de las afectaciones.

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Concesionaria habla de ataque sistemático y pide al Ejército quedarse

A través de un comunicado, Nuevo Cauca señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para las personas que viven cerca de la infraestructura, para los trabajadores de la concesión y para quienes transitan por este corredor vial, una de las rutas que conecta al Cauca con el Valle del Cauca.

La empresa calificó lo sucedido como un «ataque sistemático perpetrado contra el peaje Mondomo» y advirtió que los hechos violentos también afectan la movilidad, la economía y el desarrollo del departamento del Cauca.

«Es evidente que no nos enfrentamos a hechos aislados, sino a una problemática sistemática, evidenciada en los continuos hostigamientos armados contra la infraestructura, una amenaza latente que vulnera a cualquier concesionario de la región», indicó la compañía.

En su pronunciamiento, la concesionaria agradeció al Ejército Nacional por su presencia y acompañamiento en el sector y solicitó mantener de manera permanente la presencia de la fuerza pública en las estaciones de peaje del corredor.

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El mismo peaje ya había sido atacado hace tres meses

Este nuevo atentado llega apenas tres meses después de que el mismo punto fuera blanco de otro ataque. El 8 de agosto, un artefacto explosivo destruyó parte de la infraestructura del peaje Mondomo, que en ese momento se encontraba en fase final de construcción, y obligó a restringir el paso por la vía Panamericana.

Y antes, en mayo de 2025, desconocidos también habían destruido con explosivos las casetas temporales que la concesión había instalado en el sector, como parte de las actividades preliminares del proyecto de doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, a cargo de Nuevo Cauca.

La ola de ataques contra estaciones de peaje en el suroccidente del país tampoco se detiene. El 31 de octubre, una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en el peaje El Bordo, en el sur del Cauca, y este 4 de noviembre otro atentado con explosivos se registró contra el peaje de Mediacanoa, en la vía Cali-Buga. Además, esta semana las autoridades frustraron un presunto ataque contra el peaje Cano Bajo, en Nariño, con la incautación de 117 kilos de explosivos.

En la zona donde queda el peaje Mondomo delinquen las disidencias de las Farc, en particular las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, según lo han señalado las autoridades en anteriores pronunciamientos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, se mantiene el monitoreo en la zona y se recomienda a los conductores no transitar por el lugar mientras se adelantan las labores de verificación.