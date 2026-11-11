¡Luz roja en el Icfes! MinEducación alerta posibles filtraciones en los exámenes del Estado

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Resumen: La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, alertó sobre posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes del Icfes, riesgos en la contratación de la logística del Saber 11 y más de 1.200 tutelas acumuladas en 2026. También pidió revisar el arriendo de la sede, evaluar la planta de personal y reactivar las pruebas censales suspendidas desde 2017. El seguimiento quedó en manos del viceministro Álvaro José Cifuentes y de la directora encargada del Icfes, Maribel Castro.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, más conocido como Icfes, quedó bajo la lupa del Gobierno nacional. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, visitó las instalaciones de la entidad, participó en su Junta Directiva y salió con una lista de preocupaciones que, según advirtió, requieren atención inmediata para que los exámenes del Estado sigan siendo confiables.

Vale recordar que el Icfes es el instituto adscrito al Ministerio de Educación encargado de evaluar la educación en Colombia. A sus manos llegan cada año cientos de miles de estudiantes que presentan el Saber 11 para entrar a la universidad, además de quienes rinden el Saber Pro, el Saber TyT y otras evaluaciones del sistema educativo.

La alerta más delicada tiene que ver justamente con esas pruebas. La jefe de la cartera educativa señaló que habría posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes, un señalamiento grave si se tiene en cuenta que solo la logística del Saber 11 mueve cerca de 10.000 contenedores y alcanza a unos 650.000 evaluados en cada aplicación.

A eso se suma que la plataforma Prisma, clave en la operación de las pruebas, funcionaría sin un responsable único, y que hay riesgos contractuales alrededor de la logística de los exámenes. En el frente jurídico el panorama tampoco es alentador: la entidad acumula 1.276 acciones de tutela en lo corrido de 2026 y, para rematar, ni siquiera tiene jefe en su Oficina Jurídica.

Otra de las falencias puestas sobre la mesa es la dificultad para garantizar el acompañamiento a las personas con discapacidad durante las evaluaciones, un tema sensible para miles de familias colombianas.

La ministra también habló sin tapujos de la relación entre el instituto y el Ministerio. A su juicio, el Icfes se ha distanciado de la cartera, «ha perdido la confianza y se ha politizado», por lo que pidió que la entidad recupere su papel como aliada en el mejoramiento de la calidad educativa del país.

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La sacudida llega en un momento de inestabilidad para la entidad, que hoy tiene una dirección encargada: Maribel Castro atiende el cargo mientras se define quién asumirá la dirección en propiedad, tras la reciente salida de Elizabeth Blandón. El seguimiento a las instrucciones de la ministra quedó precisamente en manos de Castro y del viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes.

En el frente administrativo, Hoyos pidió revisar el contrato de arrendamiento de la sede actual, pues considera que sus tres pisos están subutilizados. También ordenó evaluar la planta de personal y los contratos de la entidad, en línea con la política de austeridad en el gasto público que promueve el Gobierno.

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Pero no todo fueron quejas. El Gobierno anunció que entre sus prioridades está reactivar las pruebas censales de los grados tercero, quinto, séptimo y noveno, que están suspendidas desde 2017. Estas evaluaciones permiten medir a fondo cómo va el aprendizaje de los estudiantes en colegios de todo el país.

Además, se buscará diseñar una nueva línea base para las pruebas Saber 11, con estándares internacionales, un componente socioemocional y una mayor cobertura de evaluaciones electrónicas, con el fin de modernizar un examen que cada año rinden cientos de miles de bachilleres que sueñan con entrar a la universidad.

Por último, la ministra fue clara en que cualquier irregularidad que pueda constituir una falta o un delito debe ser puesta en conocimiento de la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, según corresponda.

Las instrucciones ya quedaron sobre la mesa y los encargados de ejecutarlas también. Ahora la pregunta es si el Icfes logrará ordenar la casa y recuperar la confianza de los colombianos que cada año ponen su futuro académico en manos de sus exámenes.