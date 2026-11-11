Programas sociales en Bello: la comunidad conoció de primera mano cómo van los subsidios

Foto: Alcaldía de Bello

Resumen: Bello rindió cuentas de sus programas sociales: las cifras de Renta Ciudadana y Colombia Mayor, los reconocimientos a líderes comunitarios y el aviso para quienes esperan nuevos cupos.

En una asamblea con líderes comunitarios, la Alcaldía de Bello presentó este 11 de noviembre de 2026 el balance de los programas sociales de transferencias monetarias que benefician a miles de familias bellanitas: Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven.

El encuentro, liderado por la alcaldesa Lorena González Ospina y con la participación de representantes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), se convirtió en un espacio de diálogo y participación ciudadana en el que se socializaron los resultados de estos programas y se reflexionó sobre la importancia de invertir los recursos públicos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

«Estos recursos, girados por el Gobierno Nacional, representan un apoyo importante para las familias bellanitas y contribuyen al mejoramiento de sus condiciones de vida», señaló la alcaldesa González Ospina durante la jornada.

La asamblea también dejó un espacio para que los líderes comunitarios plantearan sus inquietudes directamente a la Administración Municipal, en un ejercicio de transparencia y acompañamiento sobre el manejo de los recursos que gira el Gobierno Nacional.

Durante la jornada se entregaron además reconocimientos a líderes y lideresas comunitarios por su compromiso con el desarrollo de los programas sociales en la ciudad. Su trabajo ha sido fundamental en el acompañamiento a personas mayores, madres, padres y jóvenes, así como en las iniciativas de participación y formación comunitaria relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

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¿Cuánta plata han movido los programas sociales en Bello?

Las cifras del balance son contundentes. En Renta Ciudadana, durante 2025, en Bello se entregaron $2.323.500.000 en transferencias monetarias, con una cobertura de 5.333 beneficiarios. De acuerdo con el balance presentado, 637 personas no realizaron el cobro de los recursos por diferentes razones.

En lo corrido de 2026, el programa registra 3.091 aportes, correspondientes a un total de 2.514 beneficiarios en el municipio.

Renta Ciudadana es el programa de transferencias del Gobierno Nacional dirigido a los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad identificados a través del Sisbén IV, y sus pagos se hacen por ciclos de acuerdo con el cronograma de Prosperidad Social. Los giros de estos subsidios también han sido noticia en otras ciudades del país, como los pagos de Colombia Mayor que se entregan con pico y cédula en Cali.

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En el balance también se socializó Renta Joven, la iniciativa de transferencias monetarias que acompaña a los jóvenes del municipio y que hace parte de la oferta de programas sociales que operan en Bello con recursos de la Nación.

Colombia Mayor tiene 9.192 cupos en Bello, pero no hay nuevos ingresos

En Colombia Mayor, el subsidio dirigido a los adultos mayores, Bello cuenta con 9.192 cupos asignados. De estos, 271 beneficiarios reciben una transferencia de $80.000 y 8.921 reciben $230.000, de acuerdo con los valores establecidos para cada grupo de beneficiarios.

Colombia Mayor es el subsidio que el Gobierno Nacional entrega a los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad y que no cuentan con una pensión que les garantice su sostenimiento.

La entrega de los recursos económicos se realiza según el cronograma establecido por el Gobierno Nacional y a través del operador autorizado.

Eso sí, la Alcaldía precisó que actualmente no se está recibiendo documentación para nuevos ingresos a Colombia Mayor, debido a que el DPS no ha autorizado la apertura de nuevos cupos.

«Esta jornada nos permitió escuchar directamente a las personas, conocer sus inquietudes, identificar sus necesidades y recoger propuestas para seguir fortaleciendo la articulación entre la Administración Municipal y los beneficiarios», manifestó Jenyfer López Pérez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello.

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La Alcaldía de Bello destacó la transparencia y el acompañamiento comunitario como elementos fundamentales para el desarrollo de estos programas del Gobierno Nacional en la ciudad, donde también se han adelantado otras jornadas de apoyo a las comunidades, como la gran jornada solidaria que entregó más de 5 mil ayudas y donaciones.