Roberto Prieto: avalan imputación por el millón de dólares de Odebrecht en la campaña de Santos

Foto de archivo.

Resumen: La justicia avaló la imputación contra el exgerente de la campaña de reelección de Santos por un presunto aporte oculto de Odebrecht. Él se declaró inocente.

Una jueza de control de garantías de Bogotá dejó en firme, este 11 de noviembre de 2026, la imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación formuló contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, por el presunto aporte de cerca de un millón de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht que no habría sido reportado a las autoridades electorales.

La jueza 03 de control de garantías concluyó que el ente acusador relató los hechos de manera concreta y con base en las pruebas aportadas, lo que permite una inferencia razonable sobre la presunta responsabilidad de Prieto por su calidad de gerente de esa campaña presidencial.

Tras la decisión, el exgerente no aceptó los cargos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares y dijo no entender en qué momento habría cometido los delitos que le atribuye la fiscal delegada del grupo de tareas especiales para el caso Odebrecht.

De acuerdo con la Fiscalía, la campaña Santos Presidente 2014 habría recibido un aporte en especie cercano al millón de dólares, pagado por Odebrecht a través de un contrato con Paddington Ventures, filial de la agencia Sancho BBDO con cuentas en el exterior, para realizar estudios y seguimiento a la candidatura. Ese gasto, según el ente investigador, nunca fue reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE) y habría violado los topes de financiación.

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Para la Fiscalía, la supuesta omisión habría permitido que el CNE avalara los informes financieros de la campaña y autorizara el pago de $576 millones por reposición de votos de la primera vuelta presidencial. El documento presentado por Roberto Prieto registró gastos totales por más de $13.503 millones y no reportó donación alguna.

La fiscal sostuvo en la audiencia que el delito de enriquecimiento ilícito estaría ligado al fraude procesal, pues el ingreso de esos recursos al Partido de la U se habría producido tras inducir en error a los magistrados del CNE y a la Registraduría con el reporte presuntamente fraudulento de las cuentas de campaña.

¿Qué dijo la defensa de Roberto Prieto?

La defensa del exgerente, encabezada por el abogado Jesús Albeiro Yepes, pidió no avalar la imputación al señalar presuntos vacíos en el relato del ente acusador. Según el jurista, la Fiscalía no precisó circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la conducta de su representado.

Yepes cuestionó que no se haya establecido cómo se habría acordado el aporte, quién lo recibió ni qué participación habría tenido Roberto Prieto, lo que a su juicio vulnera el debido proceso y el derecho de defensa.

La fiscal del caso rechazó esos argumentos y aseguró que el núcleo de la imputación no es una reunión con directivos de Odebrecht, sino la omisión de reportar al CNE el gasto y la donación hecha por la multinacional a través del contrato con Paddington Ventures. La jueza, por su parte, recordó que el análisis de las pruebas se discutirá en la etapa de juicio y no en la imputación.

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Un proceso que lleva años y otro contrato archivado

La imputación contra Roberto Prieto fue formulada por la Fiscalía el pasado 5 de noviembre, cuando el ente acusador le imputó cargos por el millón de dólares de Odebrecht que no aparecía en las cuentas de la campaña Santos. Doce años después de esa contienda electoral, el caso sigue avanzando en la justicia.

En una decisión distinta, la Fiscalía archivó la investigación por otro contrato firmado en 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht por cerca de $2.500 millones en servicios de publicidad, al concluir que esos trabajos sí se realizaron y que los pagos estaban justificados.

Roberto Prieto fue gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. Su nombre ha estado ligado a varios procesos judiciales: en 2020 fue llamado a juicio por la donación oculta de Odebrecht a la campaña de Santos, y por el caso Ruta del Sol avaló un preacuerdo con el que pagó una condena de cinco años de prisión. Además, el CNE lo inhabilitó por 12 años tras encontrar que entregó datos falsos en los reportes financieros de la campaña de reelección.

Con la imputación en firme, el proceso penal contra Roberto Prieto continúa por los dos delitos imputados. Mientras el caso avanza en la justicia, el exgerente de campaña conserva la presunción de inocencia.