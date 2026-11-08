¡Otro ataque terrorista! Lanzaron explosivos desde drones contra el peaje de Villa Rica, en el Cauca

Resumen: Sujetos desconocidos lanzaron explosivos desde drones contra el peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca, sobre la vía Panamericana. La Fuerza Pública repelió el ataque y solo se reportan daños materiales. El hecho se suma a los atentados contra los peajes de Mondomo y El Mango en la última semana.

La noche de este domingo 8 de noviembre se registró un nuevo ataque contra la infraestructura vial del suroccidente colombiano. Sujetos desconocidos lanzaron explosivos desde drones contra el peaje de Villa Rica, ubicado en el norte del Cauca, sobre la vía Panamericana que comunica con el Valle del Cauca, a unos 30 minutos de Cali.

De acuerdo con las versiones preliminares, el ataque se presentó en el punto PR 60+900, sobre la calzada derecha de la estación de peaje. Aunque el lugar contaba con cuatro tranqueras de seguridad, estas no impidieron que el artefacto explosivo cayera sobre las instalaciones, en momentos en que por el sector transitaban vehículos particulares y de carga.

La Fuerza Pública, que mantenía presencia en el sector, reaccionó de inmediato y logró repeler la ofensiva antes de que se presentara una tragedia. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni fallecidas; las afectaciones registradas corresponden a daños materiales en la infraestructura, que son evaluados por los equipos técnicos de la concesión.

Tras el hecho, unidades del Ejército Nacional llegaron al lugar y permanecen en la zona para descartar nuevas amenazas y verificar las condiciones de seguridad. Mientras avanzan las verificaciones, se recomendó a los conductores evitar el tránsito por este corredor vial.

Sobre los presuntos responsables, versiones extraoficiales señalan que detrás del ataque estarían disidencias de las Farc que operan en el norte del Cauca, aunque la autoría no ha sido confirmada.

Este nuevo hecho de violencia se suma a la ola de atentados que se ha registrado en las últimas semanas contra estaciones de peaje en el Cauca y el Valle del Cauca. Hace apenas 24 horas, el peaje de Mondomo, en la zona rural de Santander de Quilichao, también en el norte del Cauca, fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde drones. Días antes, otro atentado se había presentado contra el peaje de El Mango, en la Sierra. Y es que la vía Panamericana ha sido escenario reiterado de este tipo de acciones: hace pocas semanas una motobomba destruyó por segunda vez en un mes el peaje El Bordo, sobre ese mismo corredor.

La concesionaria Nuevo Cauca S.A.S. rechazó de manera contundente el ataque y manifestó su preocupación por los hechos de violencia que vienen afectando la infraestructura vial del departamento. La empresa señaló que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades aledañas, de los trabajadores y de los usuarios de la vía, además de afectar un corredor estratégico para la movilidad, la economía y el desarrollo del Cauca.

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Asimismo, la concesionaria agradeció la presencia y el acompañamiento del Ejército Nacional y solicitó que la presencia de la Fuerza Pública en las estaciones de peaje se mantenga de manera permanente, como una medida de protección frente a los reiterados ataques.

La vía Panamericana es uno de los corredores más transitados del suroccidente del país. A diario la utilizan miles de conductores y transportadores que conectan a Popayán, Santander de Quilichao y demás municipios del norte del Cauca con Cali y el resto del Valle del Cauca, por lo que cualquier afectación en este tramo impacta de manera directa el movimiento de personas y de mercancías en la región.

Los ataques contra peajes han escalado en las últimas semanas en el suroccidente y en varias ocasiones han dejado personas lesionadas. En el atentado contra el peaje El Bordo, por ejemplo, tres civiles resultaron heridos y la vía tuvo que ser cerrada, mientras que en el ataque contra el peaje de Mediacanoa, en la vía Cali – Buga, un explosivo fue lanzado contra las instalaciones en plena operación. Por eso las autoridades y las concesionarias han reforzado la vigilancia en estas estaciones, que se han convertido en blanco frecuente de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.

Las autoridades continúan en el sector adelantando las verificaciones del caso para establecer la magnitud de los daños y dar con los responsables de este nuevo atentado.

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Foto: Captura de video.