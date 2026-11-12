¡Atención! Venezuela ofrece a Colombia toda su cooperación para coordinar seguridad en la frontera

Resumen: - Venezuela expresó su plena disposición a coordinar con Colombia en materia de seguridad. - Ofrece mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales para intercambiar información. - El anuncio llega en medio de la escalada del ELN en la frontera y tras la petición de Colombia a EEUU de mediar ante Venezuela por la subteniente secuestrada.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este jueves su «plena disposición» para adelantar «todas las coordinaciones necesarias» con las autoridades de Colombia en materia de seguridad, en medio de la escalada de violencia que protagoniza el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona fronteriza.

En un comunicado fechado en Caracas este 12 de noviembre, el Gobierno venezolano señaló que «se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias, en concordancia con los protocolos existentes entre las dos naciones».

En el texto, Venezuela también «reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región».

El anuncio llega en plena crisis por el ELN

El ofrecimiento de Caracas se conoce un día después de que el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, revelara que Colombia pidió a Estados Unidos interceder ante las autoridades venezolanas para que colaboren en la búsqueda de la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Saravena, Arauca.

«Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela, para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando», dijo Mora a periodistas en el fuerte militar de Tolemaida, según la agencia EFE.

El funcionario agregó que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solo para localizar a la subteniente Pantoja, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona limítrofe: «Que haya una verdadera contención del otro lado, para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación del territorio del otro lado».

El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene en su poder a la subteniente Pantoja, después de que la Décima Octava Brigada del Ejército denunciara su desaparición en Saravena. En un video difundido en redes sociales, esa guerrilla se atribuyó el secuestro y advirtió que cualquier intento de rescate podría poner en riesgo la vida de la uniformada.

Tensión también en La Guajira

El miércoles, el presidente Abelardo De la Espriella anunció un «despliegue total» de la Fuerza Pública para rescatar a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira, secuestrada en la madrugada de ese día en un hecho cuya autoría aún se verifica, aunque las primeras informaciones apuntan a miembros del ELN.

El mandatario ordenó la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. «Ordené emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la Justicia», señaló De la Espriella, quien se solidarizó con el alcalde Jaime Luis Buitrago y su familia.

Ofensiva binacional contra la guerrilla

El comunicado de Venezuela se suma a los reportes sobre una estrategia coordinada entre Bogotá y Caracas, con respaldo de Washington, para presionar al ELN simultáneamente a ambos lados de la frontera y cerrar sus rutas de escape. Durante años, los combatientes de esa guerrilla cruzaban hacia territorio venezolano, donde podían moverse con relativa libertad, lo que limitaba la acción de la Fuerza Pública colombiana.

Según publicaciones recientes, el 30 de octubre el ejército venezolano atacó con drones posiciones del ELN en el estado Apure, una operación en la que la organización de derechos humanos Fundaredes estima que murieron cerca de dos docenas de personas, una cifra que ningún gobierno ha confirmado.

La presión coincide con una escalada de violencia. El 7 de noviembre, una base militar en Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, fue atacada con drones cargados de explosivos, con un saldo de al menos tres soldados muertos y más de una decena de heridos, en un hecho atribuido al ELN. El grupo armado cuenta con unos 6.000 combatientes, según expertos en seguridad.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, en la que operan organizaciones criminales, estructuras guerrilleras y redes de contrabando, lo que ha mantenido niveles de violencia y complejidad en la región durante años.

Este es el comunicado íntegro del Gobierno de Venezuela. Foto: Redes Sociales

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