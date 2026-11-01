Habrían usado drones por primera vez: Fundaredes revela detalles del bombardeo de Venezuela al ELN

Resumen: La ONG Fundaredes reveló nuevos detalles del bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Apure, en la frontera con Colombia: habrían usado drones por primera vez en el estado y serían 19 los abatidos, según NTN24. Algunos heridos habrían cruzado a Colombia y el Ministerio de Defensa venezolano no se ha pronunciado.

El Ejército venezolano habría usado drones por primera vez en el estado Apure durante el bombardeo que ejecutó el viernes 30 de octubre contra un campamento del ELN en Buenavista del Meta, municipio Pedro Camejo, en la frontera con Colombia. Así lo reveló Juan Francisco García, coordinador en Apure de la ONG Fundaredes, en diálogo con NTN24, canal que dijo haber confirmado con organizaciones que operan en la zona que serían 19 los integrantes del grupo armado abatidos en el operativo.

El canal internacional divulgó este domingo un informe en el que presentó un video que, según aseguró, muestra los cuerpos de los 19 hombres que habrían muerto en el bombardeo, así como un mapa elaborado por Javier Tarazona, director de Fundaredes, que ubica el escenario del ataque entre Buenavista del Meta y Guafilla, una localidad rural que también aparece en los reportes sobre la operación. Se trata de un corredor fluvial que conecta con el río Orinoco y permite la comunicación con Puerto Carreño, en el departamento colombiano del Vichada.

García aseguró que lo ocurrido marca un punto de quiebre en la relación que por años mantuvieron el ELN y el Estado venezolano. Recordó que la presencia de ese grupo data de muchos años atrás, pero que desde 2021, cuando el Ejército venezolano enfrentó al décimo frente de las Farc en Apure, el ELN habría intervenido a favor de los militares para expulsarlo de la zona.

«Este evento militar es bastante significativo porque significa una ruptura muy importante con un aliado que de alguna forma se ha mantenido allí producto de la distorsión de quienes ejercían el poder en Venezuela», señaló el coordinador de Fundaredes.

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Según García, algunos cuerpos fueron trasladados a San Fernando, capital de Apure, y pobladores de la zona esperan que aparezcan otros, mientras una unidad del Ejército venezolano adelanta un barrido en el territorio. Fuentes locales confirmaron a NTN24 que varios helicópteros militares sobrevolaron el lugar del operativo.

Sobre las razones del cambio de actitud de las autoridades venezolanas frente al ELN, el dirigente las atribuyó a dos factores: la situación interna que vive ese país después del 3 de enero, con la presencia del Departamento de Estado y de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y el cambio de políticas del lado colombiano «a través del liderazgo del presidente De la Espriella». «Esto está funcionando como una tenaza. Ya no se permite que, en vista de un ataque en Colombia, se replieguen al territorio venezolano y después puedan atacar con todas las libertades», explicó.

El coordinador de Fundaredes reveló además que su organización documentó desde hace más de 30 días la presencia de aviones K-8 que partían de la base aérea de Barquisimeto, en el estado Lara, y monitoreaban Apure, con reabastecimiento en el aeropuerto La Flechera de San Fernando, un patrullaje aéreo que no se veía desde hacía años y que les permitió anticipar un posible evento militar. «Ahora, con el uso de drones, que es bastante novedoso, creo que es la primera vez que se hace en el territorio de Apure», afirmó, y lo calificó de significativo como medida para repeler a los grupos irregulares.

La zona, explicó, ha funcionado históricamente como centro de acopio y despacho de cocaína hacia Centroamérica y otras rutas hacia Brasil y Surinam, un negocio que habría alimentado la corrupción de componentes militares en un país donde, según dijo, un oficial gana entre 150 y 200 dólares mensuales.

Fuentes en la zona recordaron además a NTN24 que el Frente Domingo Laín, comandado por alias Pablito, es el que tiene mayor presencia del ELN en el estado. García contó que comunidades indígenas de Los Pijiguaos, en el estado Bolívar, reportaron que los miembros del grupo armado que estaban allí se habían replegado hacia Buenavista del Meta, el Paso de la Culebra y La Raya, territorios que comparten línea fronteriza con Colombia y que, según sus denuncias, les permiten ir de un lado a otro con regularidad.

Sobre los heridos, el coordinador de Fundaredes indicó que algunos habrían logrado huir hacia territorio colombiano, en medio de la presión que el grupo enfrenta por los enfrentamientos del lado colombiano. Ante el riesgo de represalias, dijo que no creen que las comunidades vayan a ser atacadas por el ELN, pero advirtió que «los puestos policiales y los puestos de mando de la Guardia Nacional son los que deben tener mayor control».

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Fundaredes, por su parte, ha dicho que hasta el momento ha podido confirmar nueve de las muertes y exigió transparencia a las autoridades venezolanas sobre el operativo. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa de ese país no ha emitido ningún comunicado oficial sobre esta operación militar. García pidió a las autoridades «salir de la opacidad, informar y tomar las medidas para garantizar la paz a las comunidades que están en esa línea fronteriza».