Canciller Omar Bula pide disculpas a los demócratas de EE. UU. por sus antiguos trinos

Resumen: El canciller Omar Bula pidió disculpas al Partido Demócrata de EE. UU. por antiguos trinos y dijo que no reflejan su opinión ni la del Gobierno.

El canciller Omar Bula envió una carta a los líderes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos para ofrecer disculpas por comentarios que hizo en redes sociales antes de llegar al cargo. El documento, escrito en inglés, está fechado el 10 de noviembre de 2026 y se conoció este miércoles.

«El lenguaje que usé fue inapropiado e irrespetuoso, y lamento tanto esas palabras como la ofensa que causaron», escribió el jefe de la diplomacia colombiana.

Bula explicó que las publicaciones fueron escritas mucho antes de ser canciller, en el contexto de una elección presidencial particular. Aunque ese contexto ayuda a explicar las circunstancias, aseguró que no disminuye su responsabilidad por lo que escribió. Agregó que su perspectiva ha evolucionado y que esos mensajes no reflejan sus opiniones de hoy ni representan la posición del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En la misiva, el canciller afirmó que Colombia considera esencial una relación sólida y constructiva con los partidos Demócrata y Republicano, y que desde que asumió ha promovido un enfoque bipartidista. Según la carta, las publicaciones que la acompañan son un registro público de ese compromiso.

Según el diario El País, en esas publicaciones el hoy canciller había insultado a figuras como Kamala Harris, Barack Obama y Hillary Clinton, y había defendido la teoría de un fraude en las elecciones de 2020, cuando Donald Trump perdió frente a Joe Biden.

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La carta se conoce después de que, el 4 de noviembre, los demócratas recuperaron las mayorías en el Congreso de Estados Unidos y se revivieron los trinos del canciller contra figuras de ese partido. Medios como El Espectador reportaron que se habló de la posibilidad de su salida del cargo, algo que no ha ocurrido.

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Carta del canciller Omar Bula al Partido Demócrata