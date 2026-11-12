Recompensa de $300 millones para dar con Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia

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Resumen: La Gobernación de La Guajira ofrece una recompensa de hasta $300 millones por información que permita encontrar a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, secuestrada el miércoles cuando se dirigía al gimnasio. Policía y Ejército mantienen un plan candado y operaciones por tierra y aire, con especial atención en la frontera con Venezuela. Ningún grupo ilegal se ha atribuido el hecho.

La Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, quien fue secuestrada en la mañana del miércoles 11 de noviembre cuando salió de su casa con rumbo a un gimnasio del municipio.

El anuncio lo confirmó el secretario de Gobierno departamental, Alberto Mario Cuan, quien explicó que la recompensa fue establecida por directriz del gobernador Jairo Aguilar, con el propósito de recoger datos que conduzcan a la localización de la primera dama de Uribia, que este jueves ya completa más de 24 horas en poder de sus captores.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Uribia, René Alberto Lindarte, el mandatario y su esposa venían recibiendo amenazas y extorsiones desde hacía por lo menos un año, una situación que ya había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

«El señor alcalde colocó en conocimiento de las autoridades competentes que hace más de un año vienen recibiendo amenazas y extorsiones, tanto él como la gestora social», precisó Lindarte, quien agregó que también se habían solicitado «estudios de riesgo a la Unidad Nacional de Protección» frente a esta situación.

Sobre el secuestro se conoce que Nancy Gómez fue abordada por hombres armados cuando se dirigía al gimnasio. Según las autoridades departamentales, el hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, entre las 5:45 y las 6:10 de la mañana, y la gestora social habría salido sola de su casa, sin esperar a su esquema de seguridad.

Desde que se conoció el rapto, las autoridades activaron un plan candado en Uribia y pusieron en marcha una operación articulada entre la Policía Nacional y el Ejército, con tropas desplegadas tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio, ubicado a hora y media de Riohacha, la capital del departamento.

Al operativo se sumaron el Gaula Militar, la Décima Brigada del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, que «trabajan de manera conjunta, coordinada y permanente para dar con su paradero y lograr su regreso seguro», indicó en X el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

El secretario Cuan detalló que el despliegue incluye operaciones por tierra y aire, con helicópteros Black Hawk y apoyo logístico de los departamentos de Magdalena y Atlántico. Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad del municipio, que habrían aportado información sobre los vehículos utilizados en la salida del casco urbano, y pidieron la colaboración de las comunidades indígenas de la región.

«Eso nos ha dado unos avances. Sin embargo, es una información clasificada para no entorpecer la operación que está teniendo hoy nuestra Fuerza Pública para la recuperación de nuestra primera dama», señaló el funcionario, que evitó dar más detalles de la investigación.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es que los captores hayan trasladado a Nancy Gómez hacia Venezuela, teniendo en cuenta que Uribia es un municipio fronterizo con una extensa zona rural. El presidente Abelardo de la Espriella pidió mantener el plan candado en el departamento, especialmente en la zona de frontera, para impedir que los secuestradores trasladen a la víctima a territorio venezolano.

Cuan aclaró, sin embargo, que no existe confirmación sobre el posible traslado de la primera dama al país vecino y recordó que la Fuerza Pública colombiana tiene limitaciones para adelantar operaciones en territorio venezolano.

Sobre los posibles responsables, algunas versiones señalaron a presuntos integrantes del ELN, organización armada que tiene presencia en La Guajira. No obstante, el secretario de Gobierno departamental fue enfático en que ningún grupo ilegal se ha atribuido el hecho y que, por ahora, no hay información que permita señalar a los autores del secuestro.

«Hoy ningún grupo ilegal se atañe este acto delictivo. Y no queremos ser imprecisos en esto, queremos más bien esperar mayor información veraz con la que podamos contar», manifestó Cuan.

Entre tanto, el gobernador Jairo Aguilar estableció comunicación con el presidente de la República y con el ministro de Defensa para solicitar el acompañamiento del Gobierno nacional, que delegó al director nacional del Gaula de la Policía y a representantes de la Fuerza Pública para acompañar las operaciones en La Guajira.

Mientras las operaciones continúan, la familia de Nancy Gómez y la comunidad de Uribia, la capital indígena de Colombia, siguen a la espera de noticias. El propio alcalde confirmó que su esposa es oriunda de Cisneros, en el nordeste antioqueño, desde donde también han llegado mensajes de solidaridad y clamores por su pronta liberación.

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