«Operación Mano de Hierro» en Bucaramanga: De La Espriella reporta 136 capturas y 70 allanamientos

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella encabezó en la madrugada de este jueves la Operación Mano de Hierro en Bucaramanga, un megaoperativo del BOSUR contra el narcotráfico que dejó 136 capturas, 70 allanamientos, armas, explosivos, más de 18 kilos de estupefacientes y extinción de dominio por 1.541 millones de pesos.

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves 12 de noviembre, a través de su cuenta oficial en X, los resultados de la Operación Mano de Hierro, un megaoperativo contra el narcotráfico y las estructuras criminales que durante años han sembrado el miedo en Santander, ejecutado en la madrugada en Bucaramanga y su área metropolitana con el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR).

El jefe de Estado acompañó personalmente el despliegue durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, hombro a hombro con la Fuerza Pública, y aseguró que se trata de una ofensiva contundente con la que su Gobierno busca recuperar las calles de la capital santandereana.

«¡Cuando se trata de defender a los colombianos, el sueño se aplaza y la autoridad se impone!», escribió el mandatario en su mensaje, acompañado de un video de más de seis minutos en el que se observan los allanamientos, los sobrevuelos y los resultados del operativo.

Las cifras de la Operación Mano de Hierro

El balance oficial entregado por el presidente De La Espriella da cuenta de un golpe contundente contra las organizaciones delincuenciales que operan en el área metropolitana de Bucaramanga:

136 personas capturadas.

70 allanamientos ejecutados en diferentes sectores de la ciudad.

12 armas de fuego incautadas, junto con 430 cartuchos.

18.837 gramos de estupefacientes y 1.800 gramos de explosivos.

27 celulares incautados.

Extinción de dominio de bienes tasados en 1.541 millones de pesos.

Más de 4.640.000 pesos en dinero incautado.

«¡Con el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) se les acabó la fiesta a los bandidos!», afirmó el jefe de Estado al entregar el balance de resultados.

Así se vivió la madrugada del megaoperativo

Desde la noche del miércoles, habitantes de diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga reportaron en redes sociales el sobrevuelo de aviones y helicópteros, un movimiento aéreo que generó temor e incertidumbre entre la comunidad mientras se desconocían las razones del despliegue.

El operativo se concentró principalmente en el norte de la ciudad y contó con el apoyo de dos helicópteros de la Policía Nacional, además de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, del Ejército Nacional y del Gaula. De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, las acciones estuvieron dirigidas contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, entre ellas las organizaciones conocidas como Los del Sur y Los de San Rafa, esta última relacionada con alias Pichi, quien permanece privado de la libertad desde hace varios años.

Un uniformado durante el megaoperativo de esta madrugada en Bucaramanga. Foto: Redes Sociales Un uniformado durante el megaoperativo de esta madrugada en Bucaramanga. Foto: Redes Sociales

«No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales»

El presidente De La Espriella envió una advertencia directa a las organizaciones delincuenciales que aún operan en el territorio nacional y reiteró que su Gobierno no dará tregua en la ofensiva contra el crimen.

«¡No vamos a entregarles nuestras calles a los criminales! A los delincuentes les advierto: no tendrán escondite ni impunidad. Los perseguiremos sin descanso, los capturaremos y los llevaremos ante la justicia. ¡En Colombia la ley se respeta!», sentenció el mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado anunció que los BOSUR seguirán desplegándose por las ciudades del país. «No importa la hora ni el lugar: estaré donde tenga que estar para recuperar la seguridad y cumplir mi compromiso de convertir a Colombia en una verdadera Patria Milagro. ¡Firme por la Patria!», concluyó.

¡CUANDO SE TRATA DE DEFENDER A LOS COLOMBIANOS, EL SUEÑO SE APLAZA Y LA AUTORIDAD SE IMPONE! Esta madrugada salí a las calles de Bucaramanga, hombro a hombro con nuestra valiente Fuerza Pública, para liderar personalmente la Operación Mano de Hierro, una ofensiva contundente contra el narcotráfico y las estructuras criminales que durante años han sembrado el miedo en Santander. ¡CON EL BLOQUE OPERACIONAL DE SEGURIDAD URBANA (BOSUR) SE LES ACABÓ LA FIESTA A LOS BANDIDOS! Los resultados hablan por sí solos: 136 capturas, 70 allanamientos, 12 Armas de fuego, 27 celulares, la extinción de dominio de bienes tasados en 1.541 millones de pesos y la incautación de más de 18.837 gramos de estupefacientes. 430 cartuchos, 1.800 gr de explosivos y más de 4.640.000 dinero incautado. ¡NO VAMOS A ENTREGARLES NUESTRAS CALLES A LOS CRIMINALES! A los delincuentes les advierto: no tendrán escondite ni impunidad. Los perseguiremos sin descanso, los capturaremos y los llevaremos ante la justicia. ¡EN COLOMBIA LA LEY SE RESPETA! Los BOSUR seguirán desplegándose por las ciudades del país. No importa la hora ni el lugar: estaré donde tenga que estar para recuperar la seguridad y cumplir mi compromiso de convertir a Colombia en una verdadera Patria Milagro. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 12, 2026

Una ofensiva que no da tregua

La Operación Mano de Hierro hace parte de la política de mano dura que el presidente De La Espriella adelanta desde su llegada a la Casa de Nariño. En sus primeros 67 días de mandato, el jefe de Estado anunció la firma de 131 procesos de extradición hacia el exterior y un total de 142 expedientes destrabados, bajo la consigna de que Colombia dejó de ser refugio para los bandidos.

En Bucaramanga, la ofensiva de las autoridades ha tenido golpes recientes contra el hampa común y el narcotráfico, como la captura en octubre pasado de alias Julito, el joven de 18 años señalado de unos 30 homicidios en la capital santandereana.

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