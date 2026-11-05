Resumen: El ELN confirmó en un comunicado que tiene en su poder a la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada el pasado 4 de noviembre en Saravena, Arauca. La guerrilla se atribuyó la operación, advirtió que responsabiliza a las Fuerzas Armadas por cualquier intento de rescate y aseguró a la familia que la oficial se encuentra bien. El Ejército activó los protocolos de búsqueda para lograr su liberación.

¡Atención! El ELN se atribuyó el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Arauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó, a través de un comunicado, que tiene en su poder a la subteniente María Camila Pantoja Hernández, la oficial del Ejército Nacional reportada como secuestrada el pasado martes 4 de noviembre en el municipio de Saravena, departamento de Arauca.

En el pronunciamiento, divulgado este jueves, el Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, afirmó que la captura de la uniformada se produjo «en acción de registro y control urbano», luego de lo que llamó «un arduo trabajo de inteligencia» de sus unidades especializadas.

«Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida», advierte el texto firmado por el mando político militar estratégico de esa estructura guerrillera.

El mensaje del ELN a la familia de la subteniente

En el mismo comunicado, el grupo armado envió un mensaje a los familiares de la oficial. «Saludamos a su familia, les decimos que no sientan temor, que estos son los riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y se le respetarán sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región», señala el documento.

De acuerdo con la guerrilla, la subteniente haría parte del Cuerpo Élite de Inteligencia del Ejército Nacional. El pronunciamiento, fechado este 5 de noviembre, termina con las consignas habituales de esa organización: «Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte, ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo».

Lo que ha dicho el Ejército Nacional

La noche del martes, el Comando de la Décima Octava Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, confirmó el secuestro de la subteniente Pantoja Hernández, orgánica del Grupo de Caballería Mediano N.° 18, y señaló que los hechos son materia de investigación.

Según la información suministrada por inteligencia militar, la oficial se movilizaba por el casco urbano de Saravena cuando habría sido interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.

Una vez conocida la situación, la institución activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional «con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación».

En un principio, el Ejército atribuyó el hecho a integrantes del ELN del Frente Domingo Laín Sáenz; sin embargo, este jueves fue el Frente de Guerra Oriental el que se atribuyó la retención de la oficial, en un comunicado que circula en redes sociales.

Una región golpeada por la guerrilla

Saravena, ubicado en el oriente de Arauca, en la frontera con Venezuela, es uno de los municipios con mayor influencia histórica de las estructuras del ELN. En esa zona del país opera también la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón, encargada de combatir a esa guerrilla y a otros grupos armados que se disputan el control del territorio.

El departamento de Arauca ha sido escenario de varios secuestros de militares, policías y civiles en los últimos años, la mayoría atribuidos a frentes del ELN que mantienen presencia en el área rural y en los cascos urbanos de la región.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre el paradero de la subteniente Pantoja Hernández ni sobre las gestiones que se adelantan para recuperar su libertad.

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Este es el comunicado completo del ELN

«Comunicado. El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, saluda al pueblo del oriente colombiano, al país y al mundo. A la vez, informamos.

Primero, que el día 4 de noviembre de 2026, en acción de registro y control urbano, unidades especializadas del Frente de Guerra Oriental, después de un arduo trabajo de inteligencia, se captura a la subteniente del Cuerpo Élite de Inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, María Camila Pantoja Hernández.

Segundo, nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida.

Tercero, saludamos a su familia, les decimos que no sientan temor, que estos son los riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y se le respetarán sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región.

Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte, ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo. Mando político militar estratégico, Frente de Guerra Oriental, Ejército de Liberación Nacional. Montañas, selvas, sabanas y ciudades del oriente colombiano, noviembre 5, 2026».