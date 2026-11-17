Fotos: captura del video oficial de Stream Fighters 5 / WestCOL Exclusive y @valentinolazaroh/ Instagram

Resumen: Valentino Lázaro mostró en Instagram cómo quedó tras perder ante Emiro Navarro en Stream Fighters 5. El combate terminó por detención médica en el segundo asalto y el creador de contenido recurrió al humor para hablar de su recuperación.

Valentino Lázaro volvió a aparecer en sus redes sociales después de la pelea contra Emiro Navarro en Stream Fighters 5, pero esta vez el escenario fue su cama. El creador de contenido mostró las marcas que le dejó el enfrentamiento y habló con humor de las molestias que sentía mientras descansaba, luego de una noche en la que no pudo completar el combate.

En el video difundido en Instagram se le observan los labios inflamados y señales de los golpes recibidos en el cuadrilátero. Aunque hizo bromas sobre lo ocurrido, su publicación dejó ver el desgaste físico que le significó medirse con Navarro en el evento organizado por Westcol.

Valentino Lázaro contó cómo pasa los días después de la pelea

El influenciador compartió la grabación acostado y se refirió a las dificultades para moverse con comodidad. Su manera de contar la experiencia mezcló el dolor posterior al enfrentamiento con comentarios dirigidos a sus seguidores, quienes venían siguiendo su preparación y estaban pendientes de su estado tras el resultado.

Entre sus bromas apareció una referencia a JH de la Cruz, otro de los participantes de Stream Fighters. Valentino sugirió, en tono de chiste, que JH había entrenado a Emiro. La comparación fue parte de la forma en que decidió hablar de la derrota, sin dejar de reconocer la fuerza que encontró al otro lado del ring.

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Las respuestas a la publicación combinaron mensajes de apoyo, preguntas sobre su desempeño y bromas relacionadas con el combate. Algunos seguidores resaltaron que hubiera aceptado el reto y que conservara el sentido del humor; otros comentaron la diferencia entre lo visto durante los entrenamientos y lo que terminó ocurriendo en la pelea.

El combate se detuvo en el segundo asalto

El enfrentamiento se realizó el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Emiro Navarro fue declarado ganador después de que el personal médico interviniera en el segundo asalto, cuando evaluó las condiciones de Valentino para continuar.

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Durante la pelea, Lázaro presentó sangrado nasal y una lesión que motivó la revisión. El cierre del combate se produjo por detención médica, no porque el creador de contenido decidiera retirarse por su cuenta. Ese fue el desenlace de uno de los cruces que había generado expectativa entre las comunidades digitales de los dos participantes.

El enfrentamiento también tuvo un episodio por una patada de Valentino que no estaba permitida bajo las reglas del evento. El influenciador ofreció disculpas por esa acción. Más allá de ese momento, sostuvo que se sentía satisfecho por haberse subido al cuadrilátero y por haber afrontado el desafío hasta que se determinó que no podía seguir.

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Emiro celebró con su mamá en el cuadrilátero

Tras conocerse el resultado, Navarro celebró acompañado por su madre, quien llegó al ring para abrazarlo. Entre las personas que estuvieron con él también figuraron el extenista Robert Farah y el creador de contenido Sebastián Villalobos. El ganador reconoció el esfuerzo de su contrincante después del enfrentamiento.

La participación de Emiro había estado precedida por un quebranto de salud durante su preparación. Sin embargo, recibió autorización médica para competir y pudo presentarse al evento. Los antecedentes de ambos en La casa de los famosos Colombia y las diferencias que habían mostrado públicamente contribuyeron a la atención que recibió el cruce.

Mientras Navarro cerró la noche con la victoria, Valentino Lázaro trasladó el relato del poscombate a sus redes. La grabación desde su cama mostró las consecuencias físicas del enfrentamiento y la actitud con la que decidió compartir su recuperación con quienes lo siguen, después de una pelea que terminó antes de completar los asaltos previstos.