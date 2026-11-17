Fotos: Instagram

Resumen: Infinite Emeralds pide a Herrera devolver una joya valorada en más de $50 millones, entregada antes de Stream Fighters 5 como parte de un acuerdo de exposición de marca. El reclamo se suma al anuncio de acciones legales de la organización de Westcol por el retiro del cantante del combate contra JH de la Cruz.

Tras polémica en evento de Westcol, joyería reclama a Herrera una pieza de más de $50 millones

El retiro de Herrera de su pelea en Stream Fighters 5, la velada organizada por Westcol, abrió otro desacuerdo fuera del cuadrilátero: la joyería Infinite Emeralds quiere recuperar una pieza que le entregó al cantante antes del evento. Según la información difundida sobre el reclamo, la joya tendría un valor superior a los 50 millones de pesos.

La marca manifestó públicamente su inconformidad después de que el artista abandonara el enfrentamiento que tenía programado contra JH de la Cruz. El pedido de devolución se suma al anuncio de acciones legales que ya había hecho el equipo jurídico de la organización por lo ocurrido con el combate.

La joya que Infinite Emeralds quiere recuperar

La pieza fue elaborada como una figura de oro esmaltado que representa el torso de Herrera con guantes de boxeo. Su diseño incluye esmeraldas y diamantes, de acuerdo con la descripción divulgada sobre el artículo. La entrega se habría realizado como parte de un acuerdo para dar exposición a la marca durante el evento.

Después del retiro del cantante, la empresa expresó que busca recuperar la joya. Para acompañar su reclamo, compartió en redes sociales un video del momento en que Herrera recibió la pieza y posó con ella. La publicación también incluyó un mensaje de descontento por la confianza que la marca había depositado en el artista.

Según las respuestas difundidas por la joyería, su intención es obtener la devolución de la pieza, bien mediante un acuerdo o, de ser necesario, por la vía legal. Ese pronunciamiento corresponde a la postura de Infinite Emeralds frente a lo sucedido después de la participación que tenía prevista el cantante.

La marca no precisó en esos mensajes si ya había iniciado un proceso formal para recuperar el artículo. Por ahora, el hecho conocido es su solicitud de devolución y la posibilidad de acudir a instancias judiciales si no logra resolver directamente el desacuerdo.

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Westcol dejó el caso del combate en manos de abogados

El reclamo por la joya es distinto de la discusión contractual que surgió entre Herrera y la organización de Stream Fighters 5. Sobre esta última, Westcol aseguró durante una transmisión en Kick que el cantante había firmado un contrato y recibido dinero bajo el compromiso de presentarse a pelear.

El creador de contenido sostuvo que su equipo jurídico se encargaría del asunto. Sus declaraciones se sumaron al comunicado del equipo legal de la velada, que anunció que adelantaría las acciones pertinentes conforme a lo pactado con el participante. Se trata de la versión del organizador sobre las condiciones del acuerdo y las consecuencias del retiro.

La organización ya había ofrecido disculpas a los asistentes, a JH de la Cruz y a las personas que siguieron la transmisión por lo ocurrido con el enfrentamiento. El anuncio jurídico fue divulgado después de que la pelea quedara sin realizarse en las condiciones originalmente previstas.

El retiro de Herrera durante Stream Fighters 5

Herrera estaba incluido en la cartelera del evento y había participado en actividades previas como el pesaje y los encuentros promocionales. Sin embargo, cuando llegó el momento del combate contra JH de la Cruz, su representante pidió cancelar la participación y el cantante se retiró.

La situación provocó molestia entre quienes esperaban la pelea en el Coliseo MedPlus. Piquiña, que cumplía funciones de presentador durante la velada, ocupó el espacio que quedó libre y enfrentó a JH de la Cruz, en medio de los cambios que debió realizar la producción.

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Ahora, además de la discusión por el contrato del combate, Herrera enfrenta el pedido de Infinite Emeralds para devolver la pieza que recibió antes de subir al ring. La información divulgada sobre el caso no recoge una respuesta del cantante al reclamo de la joyería ni detalla un acuerdo entre las partes para resolverlo.