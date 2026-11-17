Resumen: David Bisbal anunció en Instagram la muerte de Nala, su perra chow chow de 14 años, con un video acompañado de «Mi princesa», la canción que compuso para su hija Ella y que cantó días atrás en Puerto Rico. Su esposa, Rosanna Zanetti, también se despidió: «Han sido 14 años de mucho amor». El artista recibió la noticia lejos de casa, en plena gira «Eternos Tour» por América.

David Bisbal está de luto. El cantante español anunció este martes 17 de noviembre la muerte de Nala, su perra de raza chow chow que lo acompañó durante 14 años, con un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que recopiló algunos de los momentos más felices que vivió junto a ella y su familia.

«Nos ha regalado algunos de los momentos más felices de una vida tranquila, de esos que se viven en casa, rodeado de las personas que más quieres», escribió el artista almeriense junto a la publicación, que en sus primeras cinco horas superó los 55.000 ‘me gusta’ y se acercó a los 4.000 comentarios de seguidores que lo acompañaron en su dolor.

Nala, una chow chow de color negro, llegó a la familia cuando era apenas una cachorra y desde entonces fue testigo del crecimiento de los hijos del cantante. «Los ha visto jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas», recordó Bisbal, visiblemente afectado.

Foto: Instagram @davidbisbal

Una despedida con «Mi princesa»

El video de despedida está acompañado de «Mi princesa», una de las canciones más queridas de su repertorio, a la que el artista quiso darle ahora un significado completamente nuevo. «Hoy quiero dedicarle esta canción, que canté hace tan solo unos días en Puerto Rico. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre», confesó.

«Mi princesa» fue lanzada el 16 de noviembre de 2009 como el segundo sencillo del álbum «Sin mirar atrás». Bisbal la compuso cuando se enteró de que sería padre de una niña y, aunque su letra habla del sacrificio por conquistar a la mujer amada, él siempre la ha dedicado a su hija mayor, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada. El tema no falta nunca en sus conciertos y se convirtió en una especie de talismán entre padre e hija: la propia Ella llegó a grabarlo desde primera fila en un concierto en Almería «para tenerlo de recuerdo cuando sea mayor».

«Me sé de memoria su tacto»

En su mensaje, Bisbal se detuvo en los pequeños detalles que más echará de menos de su compañera. «Me sé de memoria su tacto. Podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas, sus abrazos… Recuerdo perfectamente lo buena y cariñosa que era», expresó con nostalgia.

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El cantante también reconoció que la ausencia de Nala dejará un gran vacío en su hogar. «Porque hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra», reflexionó, antes de cerrar su carta con un agradecimiento: «Gracias, Nala, por hacernos tan felices, por tanto cariño y por todos esos recuerdos que nos acompañarán siempre. Te vamos a echar muchísimo de menos«.

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La reacción de Rosanna Zanetti

Su esposa, la modelo venezolana Rosanna Zanetti, también se despidió públicamente de la mascota con unas palabras en la misma línea: «Mi Nalita. Nos va a hacer tanta falta su presencia, cariño y nobleza. Han sido 14 años de mucho amor», escribió.

La pareja tiene dos hijos en común, Matteo y Bianca, y la familia siempre ha mostrado su amor por los animales: han llegado a convivir con hasta cinco perros, que se criaron junto a los niños. En el video se ven escenas de Nala jugando con los pequeños, paseando por el campo y recibiendo los abrazos de todos en casa.

La noticia lo alcanzó de gira

Bisbal recibió la pérdida lejos de casa, en plena gira «Eternos Tour» por América. El pasado 14 de noviembre cantó en el Coca-Cola Music Hall de San Juan de Puerto Rico —el concierto al que se refiere en su mensaje— y su agenda sigue este 19 de noviembre en Guadalajara, el 21 en Monterrey, el 4 de diciembre en Ciudad de México y el 9 de diciembre en Los Ángeles, por lo que tendrá que sobrellevar el adiós a miles de kilómetros de su familia.

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