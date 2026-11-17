Resumen: Tras años de espera, Bello recupera su plaza de mercado. El nuevo complejo del barrio Prado quiere convertirse en el centro del comercio popular del municipio.

La nueva Plaza de Mercado de Bello ya es una realidad: 204 locales y terraza con cancha

El martes 17 de noviembre de 2026 se cumplió uno de los sueños más esperados por los bellanitas: la Alcaldía de Bello entregó oficialmente la nueva Plaza de Mercado de Bello a los comerciantes de arraigo, quienes comenzarán su ingreso progresivo al moderno complejo ubicado en el barrio Prado, en el centro de la ciudad.

La obra, realizada en conjunto entre la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia, tuvo una inversión de $33.000 millones: $28.500 millones aportados por el municipio y $4.500 millones por el Gobierno Departamental. El espacio tiene una base de 4.545 metros cuadrados y más de 11.200 metros cuadrados de construcción entre el sótano y sus cuatro niveles.

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¿Cómo quedó distribuida la nueva Plaza de Mercado de Bello?

La nueva Plaza de Mercado de Bello cuenta con 204 locales comerciales, asignados bajo la figura de aprovechamiento económico por el uso del espacio público, es decir, no como arriendo. Allí se podrán encontrar toda clase de productos y servicios.

En el primer piso la fortaleza serán los productos alimenticios: cárnicos, frutas, verduras y frutos secos, ubicados en sitios estratégicos según su actividad económica. Este nivel estará ocupado básicamente por los comerciantes de arraigo bellanitas.

En el segundo piso estarán los comerciantes cuya economía no es la tradicional de legumbres y verduras, así como quienes adquieran por primera vez un establecimiento comercial, mientras que el tercer piso será de servicios y productos no tradicionales.

La terraza del complejo tendrá zonas de comida y de esparcimiento, será un mirador del entorno y contará con una cancha de fútbol 5 para el uso de la ciudadanía. Por su parte, el sótano proveerá parqueaderos para autos livianos, motos, motocargueros y bicicletas. La plaza tendrá, además, espacios para entidades financieras que faciliten el comercio en el sector.

De los incendios a una plaza de última generación

La llegada de la nueva Plaza de Mercado de Bello es el cierre de un largo proceso. El mercado semanal de Bello se realizaba en el parque principal, hoy Parque Santander, hasta 1937. En 1939 la administración construyó una plaza en sociedad con Timoteo Jaramillo, quien aportó el lote, y la antigua plaza fue inaugurada en 1940.

La vieja edificación entró en decadencia por varios incendios, entre ellos los de 1968, 1993 y 1996. El 19 de septiembre de 2015 se presentó un incendio de grandes proporciones que destruyó 18 locales y afectó la estructura, por lo que la Alcaldía determinó su demolición y el levantamiento de un proyecto funcional y moderno.

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Durante esa etapa, los comerciantes recibieron acompañamiento del gobierno local. Quienes no aceptaron esperar la nueva construcción recibieron una indemnización económica, y los restantes fueron reubicados en 90 módulos temporales. Ellos y sus familias fueron capacitados en habilidades comerciales, servicio al cliente y emprendimiento por parte de la Administración Municipal.

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Aunque la construcción culminó en mayo de 2025, la Alcaldía de Bello consideró conveniente entregarla dotada a los comerciantes. Para ello, la Gobernación de Antioquia aportó $2.198.495.281 mediante el Convenio N°4600018671 y la Alcaldía sumó $230.000.000, para un total de $2.428.495.281 en dotación.

Otros $1.100 millones correspondieron a la administración del espacio durante el tiempo de gracia, mientras se ponía a punto su funcionamiento.

“Entregamos un espacio renovado, pensado para todos, donde nuestra tradición, la economía popular y el encuentro de las familias tendrán un lugar especial. Aquí encontrarán productos frescos, precios justos, los comerciales de siempre y una amplia oferta gastronómica. Los invito a conocerla, a recorrerla y apropiarse de este espacio que sigue fortaleciendo nuestra economía local. La plaza de mercado es de todos y la construimos juntos”, manifestó la alcaldesa Lorena González Ospina.

La administración del sitio quedó en manos de la Unión Temporal Todos Somos Plaza, conformada por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) y La Placita de Flórez, inicialmente por un periodo de cinco años.

Con la entrega oficial del 17 de noviembre de 2026, la Plaza de Mercado de Bello comienza a recibir de forma progresiva a los comerciantes de arraigo y a las nuevas propuestas económicas que allí se albergarán, para abrir sus puertas a toda la ciudadanía en el corazón del municipio.